Con il recruiting day a Tricesimo lavoro per 160 persone

“Le sfide della competitività e della sostenibilità si giocano inevitabilmente sul capitale umano ed è proprio sulle persone che abbiamo deciso di puntare, mettendole al centro: va compreso, infatti, che accanto ad elementi fondamentali sui quali investire, come intelligenza artificiale, sostenibilità e innovazione dei processi e dei prodotti attraverso tutti i principi della meccanica e della meccatronica, è la persona che governa ogni cosa. Questa è la nostra visione: un orizzonte al quale guardiamo da sei anni anche attraverso i recruiting day, sfruttando il virtuoso e pratico sistema di mettere tutti in rete. La nostra arma vincente è il territorio, con le esigenze delle imprese che incontrano le istanze di chi, su quel territorio, cerca occupazione. Un’osmosi tra Direzione lavoro, centri per l’impiego, agenzie per il lavoro interinale, mondo della formazione. Tutto in seno a una politica che vuole creare un ambiente ideale per azienda e lavoratore: dall’aiuto alla famiglia, ai giovani, alle persone con disabilità, passando per la formazione, a trecentosessanta gradi”.

Lo ha sottolineato l’assessore al Lavoro, formazione, istruzione e famiglia del Friuli Venezia Giulia, Alessia Rosolen, che questa mattina, nella sede di Udine della Regione, è intervenuta alla presentazione ufficiale del nuovo recruiting day organizzato dalla Regione in collaborazione con il Comune di Tricesimo e con l’agenzia per il lavoro interinale Manpower, che si terrà mercoledì 30 ottobre 2024 al castello di Tricesimo (via del Castello, 28) per l’inserimento di 160 persone in 14 aziende.