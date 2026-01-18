“Con impianto di Piombino, Italia più autonoma nell’acciaio”

“Piombino è fondamentale per l’industria italiana. Con 6,7 milioni di tonnellate di acciaio importate ogni anno, aumentare la produzione significa maggiore autonomia”. Così si è espresso Alessandro Brussi, presidente di Danieli, parlando al Messaggero Veneto del nuovo impianto da realizzare con Metinvest in Toscana, che richiederà un investimento da 1,5 miliardi.

Il pool di banche, garantito da Sace, coinvolge istituti italiani ed europei: “Il 50% ha approvato, il 40% è in istruttoria, il 10% deve decidere. Contiamo di chiudere entro il primo trimestre e, forse già in estate, partire con le prime demolizioni dei vecchi manufatti”, annuncia Brussi.

Nel frattempo, il presidente del gruppo friulano ha anticipato come il bilancio 2026 subirà una flessione, ma “i due anni successivi saranno eccellenti”. A livello globale, invece, secondo Brussi la ripresa sarà possibile solo con accordi che mettano fine ai conflitti internazionali.