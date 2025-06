Con la premiazione Oscar Green e il ministro Lollobrigida parte il Villaggio Coldiretti a Udine

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Con l’apertura degli stand alle 9 di venerdì mattina 13 giugno, parte il Villaggio Coldiretti a Udine. L’obiettivo, spiega con entusiasmo il presidente regionale Martin Figelj, «è una tre giorni di cultura dell’enogastronomia, una promozione virtuosa del vero Made in Italy».

Sono due gli appuntamenti clou della prima giornata, entrambi sotto la tenda palco allestita in piazza Libertà. Alle 10.30, presenti i vertici della Coldiretti nazionale, il presidente Ettore Prandini e il segretario generale Vincenzo Gesmundo, della Coldiretti regionale, con Figelj il direttore Cesare Magalini, l’assessore regionale alle Risorse agroalimentari Stefano Zannier, il sindaco di Udine Alberto Felice De Toni, avrà luogo la presentazione dei progetti finalisti dell’edizione 2025 di Oscar Green, il premio della Coldiretti a imprese e start up che generano sviluppo e lavoro. Tra gli altri anche un’idea locale, “Alvearium”, le casette del glamping tra i vigneti, di Soraya Zorzettig.

Quindi, alle 15.30, occasione per gli interventi del ministro dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste Francesco Lollobrigida e del presidente della Regione Massimiliano Fedriga, il convegno “Agricoltura e pesca tra opportunità e sfide”, presenti, con Prandini e Gesmundo, il commissario straordinario per l’emergenza granchio blu Enrico Caterino e il presidente dell’Agenzia Ice Matteo Zoppas.

Tutto questo nel contesto in cui Udine si trasformerà in un grande villaggio agricolo dove adulti e bambini, muovendosi in un mercato di Campagna Amica riempito di 75 imprese (di cui 45 nazionali e 30 regionali, comprese 15 aziende biologiche e 5 fattorie sociali) potranno vivere da protagonisti una giornata da contadini. Al Villaggio anche un’esperienza da gourmet con soli 8 euro, grazie ai menù speciali preparati dai cuochi contadini. Al Contarena, aperto per l’occasione prima della prossima gestione Signorvino, sarà attiva la Locanda dei Cuochi contadini, con piatti esclusivamente della tradizione regionale.

Tra le presenze nazionali, il presidente e il direttore dell’Anbi (stand in via Savorgnana) Francesco Vincenzi e Massimo Gargano, accompagnati dal presidente e dal direttore Fvg Rosanna Clocchiatti e Armando Di Nardo.