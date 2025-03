Conciliazione fallita in Asugi, UIL E NURSIND proclamano sciopero generale

E’ fallito il tentativo di conciliazione, in Prefettura, a Trieste, per risolvere la situazione derivante dall’accordo sui fondi contrattuali firmato da CGIL, CISL e FIALSO, non condiviso da UIL FPL e NURSIND.

La Direzione di ASUGI – riferiscono UIL e NURSIND – ha confermato la volontà di mantenere l’accordo nonostante quelle che le due sigle sindacali definiscono “le evidenti perdite economiche per i lavoratori, che – riferiscono – si aggirano tra i 600 e gli 800 euro a persona”.

UIL e Nursind hanno deciso di proclamare lo sciopero generale di tutti i lavoratori del comparto ASUGI “come segno di protesta contro le politiche adottate dalla Direzione di ASUGI”.