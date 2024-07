Concorso INAIL per l’assunzione di 26 funzionari e professionisti in FVG

È online sul portale InPA il bando di concorso per titoli ed esami, per l’assunzione di 26 funzionari e professionisti in Friuli Venezia Giulia – a tempo pieno e indeterminato – nei ruoli dell’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL). Le candidature vanno effettuate sul portale InPA – portale dei concorsi del pubblico impiego – entro il 12 agosto 2024.

La cura delle persone. “Elemento costitutivo dell’Inail è la cura delle persone – commenta il Direttore regionale Angela Forlani – e possiamo farlo solo consolidando il capitale umano che è da sempre la forza dell’Istituto. Abbiamo bisogno di persone competenti e motivate per poter erogare prestazioni di qualità all’utenza esterna. Auspico che tanti giovani partecipino alla selezione regionale per far parte di un Ente che investe sulla salute e la sicurezza delle persone del nostro Paese”.

La fine del blocco del turn over. Con questi bandi Inail lancia una campagna di reclutamento destinata a generare oltre mille nuove assunzioni entro la fine del 2024. L’obiettivo è immettere funzionari e professionisti in un organico che dopo anni di blocco del turn over presentava significative carenze. Per la regione Friuli Venezia Giulia sono disponibili 22 posti per funzionari amministrativi, 1 per assistente sociale, 3 per tecnologo, III livello professionale, e professionisti per la consulenza tecnica salute e sicurezza (CTSS) (7 posti per la macro area Friuli Venezia Giulia, Trento, Veneto).

“Costruiamo insieme un lavoro sicuro”: il video sui social. La pubblicazione dei bandi è accompagnata da una campagna di comunicazione che ha come slogan “Costruiamo insieme un lavoro sicuro” e che si svolgerà sulle piattaforme social. Dalla prevenzione al reinserimento sociale e lavorativo degli infortunati, passando per la formazione e la ricerca, il video richiama le diverse attività in cui si articola la missione istituzionale dell’Inail come polo integrato della salute e della sicurezza.

I bandi. È possibile presentare la propria candidatura sul portale www.inpa.gov.it entro il termine del 12 agosto 2024, autenticandosi tramite Spid, carta d’identità digitale o carta nazionale dei servizi. All’interno di ogni bando Inail sono specificati i requisiti di partecipazione e le procedure concorsuali, che saranno gestite da Formez PA e possono prevedere una prova preselettiva, in relazione al numero dei candidati, una o più prove scritte a risposta multipla o aperta, una prova orale e la valutazione dei titoli.