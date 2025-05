Confagricoltura Donna Fvg: a Bruxelles per parlare di equità e sviluppo rurale

Prima uscita ufficiale per la neonata Confagricoltura Donna Fvg che, capitanata dalla presidente Paola Giovannini Pasti, insieme ad altre socie e imprenditrici di tutta Italia, hanno raggiunto la sede della Commissione Europea a Bruxelles. Accompagnate dalla presidente nazionale Alessandra Oddi Baglioni e dalla delegata presso la Commissione femminile del Copa Cogeca Marina Di Muzio, le imprenditrici agricole hanno partecipato a incontri istituzionali con i rappresentanti delle principali istituzioni europee, tra cui il Segretariato del Copa Cogeca e la Direzione Generale Agricoltura e Sviluppo Rurale della Commissione europea.

«Sono state due giornate particolarmente interessanti e ricche di contenuti – sottolinea la presidente regionale Giovannini Pasti -. Abbiamo avuto la possibilità di approfondire tematiche cruciali per il mondo agricolo tra cui il nuovo pacchetto di modifica alla Ocm vino, l’accordo commerciale con il Mercosur e l’impatto dei dazi statunitensi a livello comunitario, solo per citare alcuni argomenti trattati. Gli incontri con i più alti rappresentanti europei ha inoltre portato l’attenzione alle sfide che, come imprenditrici agricole, dobbiamo quotidianamente affrontare: l’accesso al credito, lo sviluppo di politiche economiche che permettano la massima partecipazione da parte dell’imprenditoria femminile, la gestione dei territori e l’innovazione».

La seconda giornata ha permesso alle imprenditrici regionali di partecipare all’evento “Agricoltura al femminile: tra tradizione e innovazione”, organizzato dalla vicepresidente del Parlamento europeo, Antonella Sberna e dal Gruppo dei Conservatori e Riformisti europei (ECR). Obiettivo dell’incontro: approfondire il ruolo delle donne nell’agricoltura contemporanea e le sfide legate alla sostenibilità, all’innovazione e alla valorizzazione dei territori rurali, temi su cui sono intervenuti Veronika Vrecionova, presidente della Commissione Agricoltura del Parlamento europeo, l’eurodeputato Carlo Fidanza, capogruppo di FdI e coordinatore per il settore di Ecr; Antonella Rossetti, membro del Gabinetto del Commissario per l’Agricoltura Hansen. «All’evento hanno partecipato anche numerosi eurodeputati del Gruppo Ecr (Pietro Fiocchi, Marco Squarta, Maria Teresa Vivaldini, Denis Nesci, Michele Picaro, Francesco Ventola e Sergio Berlato) a cui abbiamo rappresentato la necessità di politiche efficaci – continua Giovannini Pasti – che rendano davvero possibile il diritto di scegliere continuare a lavorare in agricoltura e di restare e operare nelle aree interne». L’evento si è poi concluso con la consegna di un documento a nome di Confagricoltura Donna su: “Il ruolo delle donne nell’agricoltura europea, una questione di equità, sviluppo e futuro dei territori rurali”. «A conclusione di questa due giorni a Bruxelles, non posso che dirmi soddisfatta soprattutto pensando che, come Confagricoltura Donna Fvg, ci siamo costituite solo da pochi mesi. Ho però la fortuna di aver trovato, fin dall’inizio, una squadra di colleghe molte presenti e disponibili e che sta crescendo nei numeri, prospettando un futuro di partecipazione e di maggior presenza delle imprenditrici agricole nel nostro mondo», è la chiosa della presidente.