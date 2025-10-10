  • Aiello del Friuli
BUSINESS FVG
venerdì 10 Ottobre 2025
Causò il decesso di una 33enne sulla A23, in carcere dopo...
‘Tutti siamo Carmen’: l’inclusione attraverso la danza e la musica
5 medaglie d’oro per le cantine del Friuli Venezia Giulia
Confagricoltura Fvg apre alle Comunità Energetiche Rinnovabili
Frode al Superbonus 110%, sequestrati crediti d’imposta per oltre un milione...
75a Giornata Nazionale incidenti sul lavoro, a Gorizia la cerimonia regionale
Giornata Mondiale della Vista, a Gorizia iniziativa per sensibilizzare
Dal 11 ottobre al 12 aprile, a Villa Manin la mostra...
Delitto di Gemona, dall’esame tossicologico la verità sulla morte di Alessandro
Estorsione a sfondo sessuale ai danni di un friulano, condannata dominicana
Pace più vicina a Gaza, l’appello della politica: martedì sia un...
Infortunio sul lavoro a San Canzian d’Isonzo: grave 20enne in ospedale
Udine, aggressione a due donne in un parcheggio in via Cividale
BUSINESS FVG


Economia

Confagricoltura Fvg apre alle Comunità Energetiche Rinnovabili

Una nuova iniziativa che si aggiunge alle 30 già attive in regione. Un webinar per approfondire, martedì 14 ottobre
Redazione
Autore: Redazione

Da sempre impegnata nella crescita e nello sviluppo delle aziende agricole, Confagricoltura Fvg punta sull’innovazione per rafforzare la sostenibilità ambientale ed economica del settore primario. In quest’ottica nasce ConfagriCER, un progetto che si aggiunge alle 30 già attive in regione, che utilizza le opportunità offerte dalla normativa sulle Comunità Energetiche Rinnovabili (Cer) e che si configura come una cooperativa aperta alle imprese agricole associate.

Se ne parlerà nel webinar organizzato da Confagricoltura Fvg e Agrisoluzioni srl, in collaborazione con l’Ordine degli Agronomi e Forestali Fvg e con il Collegio dei Periti Agrari Fvg, nell’ambito dell’assistenza specialistica Sissar, martedì 14 ottobre, alle ore 16.00.

Sono previsti gli interventi di Nicolò Panciera di Zoppola Gambara, presidente di Confagricoltura Fvg; Roberta Papili, responsabile Clima Energia di Confagricoltura e l’esperto Marco Pezzaglia.

ConfagriCER ha l’obiettivo di promuovere la condivisione di energia tra le aziende agricole, incentivando l’autoconsumo diffuso e favorendo la sostenibilità economica e ambientale. Le imprese aderenti potranno condividere l’energia rinnovabile generata da nuovi impianti per il consumo locale, con possibilità di venderla. La cooperativa si pone, quindi, come uno strumento per ottimizzare le risorse e ridurre i costi energetici aziendali, contribuendo attivamente alla transizione ecologica del settore.

Gli interessati possono partecipare inviando una mail a: [email protected] o telefonando allo 0432 507013.

Ultime notizie

Confagricoltura Fvg apre alle Comunità Energetiche Rinnovabili
Frode al Superbonus 110%, sequestrati crediti d’imposta per oltre un milione di euro
75a Giornata Nazionale incidenti sul lavoro, a Gorizia la cerimonia regionale
Giornata Mondiale della Vista, a Gorizia iniziativa per sensibilizzare
Dal 11 ottobre al 12 aprile, a Villa Manin la mostra Confini.Da Gauguin a Hopper
