Confagricoltura Fvg: il ruolo dell’agricoltura nel governo del territorio

La variante al Piano di Governo del Territorio (PGT), attualmente allo studio della Regione, sostituirà il precedente datato 1978 e rappresenterà una vera e propria riforma strutturale del sistema urbanistico regionale. Nelle previsioni progettuali, l’agricoltura passerà da essere considerato un “semplice” comparto economico a un essenziale strumento di governo del territorio.

Per questo motivo, Confagricoltura Fvg ha proposto una serie di incontri con la diretta presenza dell’assessore regionale alle Infrastrutture e Territorio, Cristina Amirante.

Il prossimo, organizzato in collaborazione con Confagricoltura Gorizia e Trieste, si terrà mercoledì 29 aprile, alle ore 17.30, presso la Sala consiliare del Municipio di Dolegna del Collio.

«Nelle previsioni dell’Amministrazione regionale – spiega il presidente di Confagricoltura Gorizia e Trieste, Claudio Cressati – nel nuovo PGT l’agricoltura verrà coinvolta dal punto di vista ambientale (terreno e biodiversità), paesaggistico (identità e turismo), economico (multifunzionalità) e in funzione della riduzione del consumo di suolo. Per gli operatori del comparto sarà importante confrontarsi e capire quali potranno essere le nuove opportunità e le eventuali criticità di questo PGT».

La partecipazione all’appuntamento è aperta e gratuita, ma con obbligo di registrazione alla email: [email protected] o tramite telefonata allo 0432 507013.