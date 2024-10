Confagricoltura Fvg: monetizzare il vino, trasformare il bene in un valore.

Si terrà mercoledì 30 ottobre, alle ore 10.00, presso l’azienda Ca’ Lovisotto, di Prepotto (via Ronchi 70), a cura di Confagricoltura Fvg e Agrisoluzioni, la presentazione del portale The Glass Élite. Si tratta di una piattaforma digitale B2B in cui gli operatori della filiera del vino, gli investitori professionali e i collezionisti possono interagire, acquistare e vendere vino in modo sicuro, trasparente e smart grazie alla tecnologia della Blockchain. Come sottolineato dall’amministratrice unica Alessandra Tugnolo: «Oltre la semplice tracciabilità, l’introduzione della tecnologia NFT nel mercato del vino implicherà un cambiamento radicale, una trasformazione del modo in cui funziona attualmente il mercato stesso e porterà alla realizzazione di una nuova economia, concreta, snella, sostenibile. Attraverso la piattaforma The Glass Élite sarà possibile, appunto, trasformare un bene in un valore, evitando di avere vino invenduto in cantina. Già alcune imprese vitivinicole friulane hanno creduto in questo nuovo modo di commercializzare e, convinti della potenzialità della piattaforma, vogliamo presentarla a tutti i vitivinicoltori della regione». Le fà eco Francesca Maritan, Donna del Vino impegnata nel marketing e vendite per la valorizzazione dell’impresa agricola Ca’ Lovisotto: «Il mercato del vino è in evoluzione: esportazioni, trend di consumo e nuovi mercati offrono opportunità e sfide per i produttori e, per questo, abbiamo accettato di buon grado la possibilità di presentare, nella nostra impresa, il portale The Glass Élite». L’appuntamento è organizzato nell’ambito della consulenza specialistica Sissar, a partecipazione libera e gratuita con iscrizione obbligatoria utilizzando la mail: [email protected]