BUSINESS FVG
martedì 21 Ottobre 2025
Causò il decesso di una 33enne sulla A23, in carcere dopo...
‘Tutti siamo Carmen’: l’inclusione attraverso la danza e la musica
5 medaglie d’oro per le cantine del Friuli Venezia Giulia
Confagricoltura Fvg: orzo e frumento, indicazioni per la prossima campagna di...
Autocisterna urta il guardrail sull’A23, gasolio sull’asfalto
Al Marinoni di Udine nasce la sesta Innovation Platform del Cluster...
Turoldo tra arte e parola: concorsi e cultura a Coderno
Sul Montasio la colonia di stambecchi più numerosa del Triveneto
Aiscat, Autostrade Alto Adriatico e Polizia al lavoro per incidenti zero
Ambiente, Pordenone ai vertici: “Risultato ottenuto anche grazie ai cittadini”
Udine, il Natale si accende il 21 novembre
Unabomber, Zornitta: ho contato i giorni che mi separavano da oggi
Tagliamento, sì delle associazioni ambientaliste ad aree naturali di laminazione
Economia

Confagricoltura Fvg: orzo e frumento, indicazioni per la prossima campagna di semina

Due cereali molto importanti per l'agricoltura regionale
Redazione
Autore: Redazione

“Orzo e Frumento: prove e indicazioni per la prossima campagna” è il titolo dell’incontro tecnico in programma giovedì 23 ottobre, alle ore 15.00, presso il Consorzio Agrario di Basiliano (via Luigi Magrini 2). La giornata di approfondimento, promossa da Confagricoltura Fvg, in collaborazione con Agrisoluzioni, Ersa, Cifo e la Regione Fvg, rientra nell’ambito del programma Sissar 2025 (Misura sezione B) finanziato dalla Regione. Durante l’incontro verranno illustrati i risultati delle sperimentazioni condotte nel 2024 su orzo e frumento in campi prova della regione; dati che saranno oggetto delle successive valutazioni agronomiche relativamente alle prossime semine per la campagna cerealicola 2025-2026.

In Friuli Venezia Giulia, le coltivazioni di cereali invernali sono di primaria importanza: il frumento tenero copre circa 18.000 ettari e l’orzo oltre 16.000 ettari. Queste colture autunno-vernine sfruttano la fertilità residua nel terreno dopo il mais e rappresentano una valida alternativa alle classiche monosuccessioni a granturco o soia nel piano di rotazione agraria. Il convegno, quindi, fornirà un’occasione preziosa per gli imprenditori agricoli di aggiornarsi sui dati di campo. Saranno affrontati temi quali: il confronto varietale, le tecniche colturali (dalla semina alla concimazione), le pratiche di difesa fitosanitaria, in modo da orientarsi al meglio per la prossima campagna di semine.

Tra i relatori previsti, moderati da Alberto Vendrame, presidente di Anga Fvg, figurano esperti del settore scientifico e tecnico. Maurizio Martinuzzi, ricercatore dell’Ersa, specializzato in cerealicoltura e biodiversità del suolo, presenterà i risultati regionali sulle prove di orzo, frumento e triticale. Successivamente, interverrà Attilio Quartucci, amministratore delegato di Cereal Factory srl, che parlerà dell’orzo da consumo umano, una potenziale nuova frontiera produttiva per la nostra regione. A chiudere, Gianandrea Ettorre dell’ufficio tecnico Cifo, che tratterà il tema della semina e dei diserbi in pre-emergenza.

L’incontro fa parte dell’attività formativa valida per gli iscritti all’Albo dei Periti Agrari e all’Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali del Fvg. La partecipazione è gratuita, ma è richiesta la prenotazione obbligatoria telefonando allo 0432 507013, o inviando un messaggio su Whatsapp sempre allo stesso numero, o tramite e-mail: [email protected].

