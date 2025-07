Confagricoltura Fvg: presentazione del Rapporto dell’Osservatorio sulle Agroenergie

Il contributo dell’agricoltura alla produzione di energia rinnovabile elettrica dell’Italia si attesta all’11%: un traguardo raggiunto attraverso 48mila impianti e una capacità installata pari a 5 GW, con una produzione di 13 TWh. Si tratta di un supporto già notevole che presenta margini di crescita, come risulta dal Rapporto dell’Osservatorio sulle Agroenergie di Confagricoltura, che varrà presentato mercoledì 16 luglio, alle ore 11.00 a Villa Pace, a Tapogliano (via XXIV Maggio 1). Il Rapporto, tra l’altro sottolinea come, dal 2010 al 2023 il valore della produzione agricola legata all’energia rinnovabile (fotovoltaico, biogas, biomasse) si è decuplicata passando da 231,9 milioni di euro a 2.594,1 miliardi di euro.

Il documento, elaborato dalla Confederazione, ha analizzato database pubblici, report di mercato e diversi interlocutori esperti di mercato, nonché un campione di 400 aziende agricole di medie-grandi dimensioni sul territorio italiano e, perciò, propone una fotografia dell’esistente, nell’ambito delle agroenergie, e un’analisi delle prospettive di sviluppo da qui al 2030.

Secondo Philip Thurn Valsassina (in foto), presidente di Confagricoltura Udine, che porterà i saluti istituzionali: «L’agricoltura è un settore strategico per la decarbonizzazione e le imprese agricole che investono in agroenergie hanno migliorato le performance nella produzione primaria. La produzione di energia si conferma un’opportunità per le nostre aziende, sia perché dà la possibilità di diversificare le fonti di reddito sia perché consente di aderire alla transizione ambientale, abbattendo le emissioni e contribuendo attivamente alla produzione di energia verde». Per Enel, che ha sostenuto la stesura del rapporto e anche questo incontro pubblico, i saluti saranno portati da Valentina Giarretta. Sarà, invece, Donato Rotundo, direttore dell’Area sviluppo sostenibile e innovazione di Confagricoltura, a presentare la sintesi del Rapporto. Roberta Papili, poi, responsabile Clima ed Energia di Confagricoltura, aggiornerà i presenti sugli incentivi nazionali e regionali. “La transizione energetica nelle aziende agricole fatta bene”, sarà l’approfondimento sviluppato da Stefano Mazzolini, direttore dell’Agenzia per l’Energia (Ape) Fvg mentre, a seguire, il direttore di Ceviq, Michele Bertolami, parlerà dell’importanza della certificazione. In conclusione, Andrea Ravanini e Fosco Bellotto, di Enel, esporranno le specifiche proposte di prodotti dell’azienda energetica per il mondo agricolo.

La partecipazione all’incontro è libera e gratuita.