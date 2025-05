Confagricoltura Fvg: valorizzare i prodotti agricoli con il buon uso del packaging

Si terrà martedì 13 maggio, a partire dalle ore 17.30, a Cividale del Friuli, presso l’azienda Stroppolatini (Strada di Prepotto 21), un incontro tecnico sul tema: “Packaging di impatto: come trasformare un prodotto in un’esperienza”, organizzato da Confagricoltura Fvg in collaborazione con Agrisoluzioni srl.

L’incontro segue le giornate formative tese a migliorare la competitività delle imprese agricole che, oltre a rafforzare le loro capacità comunicative, possono valorizzare l’identità territoriale attraverso un packaging più accattivante. Sarà cura dei relatori Francesco Scalettaris e Maikol Malezan (esperti di comunicazione e packaging dei prodotti agroalimentari), accompagnare gli imprenditori in questa nuova lezione che ha l’obiettivo di approfondire la progettazione di packaging ed etichette per la valorizzazione del proprio prodotto, utilizzando strategie mirate di collocamento commerciale e shelf appeal.

L’appuntamento, rientrante nella consulenza specialistica Sissar 2025 finanziata dalla Regione Fvg, è a partecipazione gratuita ma con iscrizione obbligatoria, scrivendo a: [email protected] o telefonando allo 0432 507013.