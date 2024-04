Confagricoltura Udine: firmata una convenzione con La Maidicola di Varmo

Confagricoltura Udine e La Maidicola di Varmo, nei giorni scorsi, hanno sottoscritto una convenzione per promuovere la collaborazione fra l’Organizzazione di categoria e il centro di raccolta al fine di sviluppare le attività di assistenza e consulenza alle aziende agricole. Dai prossimi giorni, infatti, presso La Maidicola, centro attivo nella raccolta, trasporto, essicazione e commercializzazione all’ingrosso di granaglie e prodotti agricoli in genere, sita in via Ippolito Nievo 11, le imprese agricole della zona potranno trovare, in giornate prestabilite, tecnici e professionisti della Società di servizi, collegata con Confagricoltura Udine. Sarà possibile, dunque, accedere alle attività di assistenza e consulenza aziendale, ma anche ai servizi alla persona: dichiarazione dei redditi o domande di pensione.

Al momento della firma della convenzione, sottoscritta con la titolare della Maidicola, Loredana Calligaro, il presidente di Confagricoltura Udine, Giovanni Giavedoni, ha auspicato un proficuo percorso di collaborazione: «Nella consapevolezza che, sviluppare sul territorio queste attività di supporto e servizio alle aziende agricole e alle persone fisiche, sia di fondamentale importanza per il mondo rurale in una fase di radicale cambiamento e di forte tensione economica e sociale».