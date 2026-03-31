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Economia

Confapi FVG: Industria 5.0 e il taglio lineare del 65% del credito d’imposta

Il presidente di CONFAPI FVG Massimo Paniccia: "L’auspicio è che in questo scenario politico ed economico vengano date garanzie al sistema produttivo con un quadro normativo sicuro"
Redazione
Autore: Redazione

Il decreto legge n. 38 del 27 marzo 2026 ha previsto un taglio lineare del 65% del credito d’imposta riconosciuto dalla legge di bilancio per il 2025 per le imprese che hanno prenotato gli investimenti entro novembre 2025. Il credito, nato per incentivare la riduzione dei consumi energetici di almeno il 3% per impianto o del 5% per processo, in funzione dell’ammontare dell’investimento e del risparmio energetico ottenuto.

La legge di bilancio per il 2025 aveva fra l’altro modificato gli scaglioni di investimento, unificando le prime due fasce (fino a 2,5 milioni e da 2,5 a 10 milioni di euro) in un solo scaglione che comprendeva gli investimenti fino a 10 milioni di euro, al quale si applicavano aliquote del 35%, 40% e 45% differenziate in base agli investimenti e alle percentuali di risparmio ottenute.

Il credito del 5.0 prevedeva tutta una serie di adempimenti burocrati, per lo più richiesti dalla normativa europea, dato che venivano utilizzate anche risorse comunitarie, le quali nello scorso anno avevano appesantito i programmi d’investimento delle imprese. Infatti durante l’estate 2025, in considerazione delle poche prenotazioni del credito pervenute al soggetto gestore (GSE), parte delle risorse sono state dirottate su altri capitoli di bilancio. La ragione delle scarse prenotazioni andava principalmente ricercata anche nella complessità della burocrazia che aveva fatto completare gli investimenti nella seconda parte del 2025. Per questo dirottamento le risorse andarono esaurite agli inizi del novembre 2025 e con decreto del 6 novembre 2025, l’esecutivo ne dava comunicazione e rassicurava circa la possibilità di continuare a trasmettere prenotazioni, chiarendo che quelle presentate entro il 27 novembre 2025 sarebbero state gestite in ordine cronologico in caso di disponibilità di nuove risorse. Queste risorse sono state trovate con la manovra per il 2026, pari a 1.3 miliardi. Queste tuttavia sono risultate insufficienti rispetto alle richieste pervenute a partire dal 6 novembre 2025. Gli investimenti come ricordato si sono concentrati verso la fine dello scorso anno completando tutti i passaggi amministrativi richiesti e facendo così impennare le prenotazioni del credito. La scelta ora operata (D.L. n. 38/2026) di introdurre un taglio lineare e di riconoscere solo il 35% del credito originariamente spettante pone le imprese in grosse difficoltà in un momento già critico per il contesto internazionale.

“Le Imprese associate a CONFAPI FVG” – dichiara il Presidente di CONFAPI FVG Massimo Paniccia – “più dimensionate e strutturate hanno effettuato investimenti rientranti nella Transizione 5.0 e alcune di queste si trovano a dover subire adesso il taglio lineare, pregiudicando l’equilibrio economico e finanziario aziendale e soprattutto mette in discussione la fiducia che le imprese devono avere nelle misure adottate dalle istituzioni. Il Ministro dell’Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti si è detto disponibile a sentire le categorie per trovare una soluzione condivisa fissando però a 763 milioni di euro, rispetto agli originari 1.300, le risorse. L’auspicio è che in questo scenario politico ed economico vengano date garanzie al sistema produttivo con un quadro normativo sicuro. Si è consapevoli che lo scenario geopolitico è del tutto mutato in poche settimane e che dovranno essere reperite risorse per affrontare la crisi, ma questo non può avvenire sottraendo ossigeno vitale a chi garantisce la ricchezza del Paese attraverso l’innovazione. Si è tagliata una misura già definita e su cui le Imprese hanno fatto affidamento, ma come è già avvenuto in altri momenti difficili le risorse vanno trovate, anche a debito.”

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