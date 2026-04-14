CONFAPI FVG, rinnovati gli Organi associativi

L’Associazione Piccole e Medie Industrie del Friuli Venezia Giulia – CONFAPI FVG ha rinnovato i propri organi associativi. Il Consiglio Direttivo dell’Associazione, riunitosi nella serata di lunedì 13 aprile 2026, ha eletto all’unanimità Presidente di CONFAPI FVG l’Imprenditore di SOLARI SPA Massimo Paniccia, confermato alla guida per un nuovo mandato di tre anni.

A seguito dell’elezione, il Presidente ha provveduto a individuare la nuova squadra di Presidenza, nominando i Vicepresidenti, i Componenti di Giunta e il Tesoriere, che lo affiancheranno nell’attività associativa e nella rappresentanza delle Piccole e Medie Industrie. Una particolare attenzione è stata data nel comporre una Giunta di Presidenza i cui Componenti fossero rappresentativi dei territori di Udine, Gorizia, Pordenone e Trieste in cui opera l’Associazione.

I Vicepresidenti nominati sono Elia Bolzan (Friulparchet Srl, Capogruppo Categoria merceologica UNITAL), Denis Durisotto (FAU Trasporti Srl, Capogruppo Categoria merceologica UNIONTRASPORTI), Michele Filippi (DForm Srl, Capogruppo Comitato Provinciale di Pordenone), Sandra Pesle Cosulich (Marlin Srl, Capogruppo Comitato Provinciale Area Giuliana), Marco Simeon (Simeon Srl, Capogruppo categoria merceologica UNIONMECCANICA) ed Ermacora Zuliani (Pre System SpA, Capogruppo categoria merceologica ANIEM).

I Vicepresidenti entrano di diritto nella Giunta di Presidenza, assieme agli altri Componenti Chiara Pozzetto (Pozzetto Impianti Srl, Presidente di ConfapiD Donne Imprenditrici CONFAPI FVG), Luca Rossi (Universal E C. Srl, Presidente del Gruppo Giovani Imprenditori), e al Tesoriere Carlo Delser (Dedeco Srl).

Il rinnovo degli organi associativi si inserisce nel percorso di continuità e rafforzamento dell’azione di CONFAPI FVG a sostegno delle PMI regionali, con l’obiettivo di consolidare la rappresentanza del sistema produttivo, di dare continuità al dialogo, già costruttivo, con il tutto il sistema economico, politico, istituzionale. CONFAPI FVG continuerà a presidiare con impegno i principali temi che interessano il mondo imprenditoriale: lavoro e relazioni industriali, formazione, innovazione e I.A., accesso al credito e agli strumenti agevolativi, transizione digitale, sicurezza, sviluppo competitivo e sostenibilità, presidio del mercato nazionale ed internazionale che passa dall’assistenza su tematiche complesse come quelle doganali, dell’origine dei prodotti, delle licenze e standard richiesti dai singoli Paesi, al supporto di un’area commerciale aziendale che necessariamente deve diventare sempre più strutturata.

«Assumo questo incarico con senso di responsabilità e con piena consapevolezza del ruolo che la nostra Associazione di Categoria svolge ogni giorno al fianco delle Piccole e Medie Industrie del Friuli Venezia Giulia», ha dichiarato il Presidente di CONFAPI FVG, Massimo Paniccia. «In una fase in cui gli Imprenditori sono chiamati a confrontarsi con trasformazioni profonde, tensioni internazionali, nuovi adempimenti e fabbisogni crescenti di competenze, l’Associazione continuerà a rafforzare la propria funzione di rappresentanza e tutela, proposta e servizio, mantenendo un dialogo costante con le Istituzioni e con tutti gli interlocutori del territorio».

«Il rinnovo degli organi», prosegue Paniccia, «non rappresenta un passaggio soltanto formale, ma la definizione di una squadra che dovrà interpretare in modo concreto le esigenze delle Imprese e tradurle in iniziative, proposte e azioni utili alla loro crescita. L’obiettivo resta quello di accompagnare le PMI regionali in un contesto sempre più complesso e indecifrabile, sostenendone competitività, solidità e capacità di investimento».