Confapi Fvg: la cultura della salute e sicurezza sul luogo di lavoro

Nell’ambito dei programmi del vigente Piano regionale della prevenzione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, l’Amministrazione regionale ha licenziato due linee guida per l’utilizzo in sicurezza dei carrelli elevatori e delle macchine e impianti nel settore della metalmeccanica. Si tratta – dichiara Massimo Paniccia, Presidente di Confapi FVG – di un’iniziativa importante, alla quale ha collaborato il Comitato regionale di coordinamento per la salute e sicurezza, di cui fa parte anche CONFAPI FVG, che permette alle imprese di disporre di buone prassi per l’utilizzo in sicurezza delle anzidette attrezzature.

Si tratta anche di capisaldi operativi, sui quali le imprese regolano i loro documenti di sicurezza interni, quali le procedure operative, i manuali della qualità, il Documento di valutazione dei rischi (DVR).

Dette linee guida integrano le disposizioni sui prodotti, nonché gli aspetti di valutazione del rischio e la formazione degli operatori, che sono in capo ai datori di lavoro, accrescendo la sensibilità e il livello di attenzione degli addetti che vi operano.

In questo è centrale per Paniccia il ruolo del Comitato in parola, in quanto sotto la direzione degli Assessori alla salute e al lavoro, sono coinvolti in una partecipazione interattiva, i rappresentanti delle imprese, enti, aziende sanitarie e organizzazioni sindacali, in quanto fattore di sintesi e convergenza di posizioni a vantaggio di salute e sicurezza.

CONFAPI FVG si è fatta attrice, come in passato, della divulgazione di questa cultura con la trasmissione delle linee guida a tutte le imprese associate e con l’organizzazione di incontri tecnici, di corsi e di assistenza sul tema.