Confartigianato celebra 80 anni di attività

Nel 1945, quando finalmente si zittirono i cannoni del Secondo Conflitto Mondiale, un piccolo gruppo di artigiani decise di dare vita alla propria associazione di rappresentanza. Accadde a Udine come a Pordenone e come in tante altre città del Paese, per iniziativa di persone che avevano intuito come l’unione delle forze fosse un collante prezioso per affrontare il futuro, certamente difficile, della ricostruzione post bellica.

Oggi le due associazioni di rappresentanza dell’artigianato di Pordenone e Udine celebrano questa importante ricorrenza e lo faranno al Teatro Verdi di Pordenone, sabato 24 maggio, dalle 17.

Il programma prevede in apertura i saluti del sindaco di Pordenone Alessandro Basso. A seguire gli interventi di Graziano Tilatti – Presidente Confartigianato Udine, e Silvano Pascolo – Presidente Confartigianato Pordenone, quindi sul palco saliranno Giovanni Da Pozzo – Presidente CCIAA Pordenone-Udine, Sergio Emidio Bini – Assessore Regionale Attività Produttive, Vannia Gava – Vice Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, e l’europarlamentare Alessandro Ciriani.

Alle 18 è prevista la consegna di attestati e riconoscimenti a numerose aziende artigiane della provincia di Pordenone e della Provincia di Udine. Ci sarà quindi l’intervento del Ministro per i Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani.

Sarà Giuseppe Ragogna, già vicedirettore del Messaggero Veneto e scrittore, a ricordare la figura di Maurizio Lucchetta, l’indimenticato segretario generale di Confartigianato Pordenone e anche di Confartigianato Fvg, di cui quest’anno ricorrono i 20 anni dalla scomparsa, e al quale è dedicato il “Premio Maurizio Lucchetta” istituito da Confartigianato Pordenone e Crédit Agricole Italia, che viene assegnato ogni anno ad un artigiano che ha saputo far crescere e affermare la propria attività mantenendo salde le proprie origini e la propria identità artigiana. E la consegna del Premio Lucchetta concluderà l’evento che vedrà anche alcuni intermezzi a cura dei Papu. Presenterà la serata Maria Leitner.