Confartigianato Pordenone in assemblea nell’ex convento di San Francesco

“Una serie di eventi ci hanno spinto ad individuare il cinema, e soprattutto il ruolo dell’artigianato nel cinema, come tema per l’annuale assemblea dei delegati. Il fatto che si svolge ora, a luglio, a poche settimane di distanza dalle Giornate della luce, l’evento nato a Spilimbergo e che vuole raccontare il cinema italiano da un punto di vista particolare qual è quello della fotografia, che ha sempre visto Confartigianato Pordenone come partner degli organizzatori. Il fatto che le Giornate della luce abbiano raggiunto quest’anno la decima edizione. E, ancora, la pubblicazione di un volume che ripercorre questi dieci anni del festival, Luce e artigianato, che abbiamo voluto perché resti traccia di questo cammino, degli eventi che si sono succeduti, dei protagonisti e degli ospiti giunti a Spilimbergo in questi anni. A questa concatenazione di eventi segue la logica riflessione: l’artigianato ha davvero tanto da dire, e da fare, nel mondo del cinema. Ed ecco la scelta del filo conduttore di questa Assemblea dei delegati che darà ancora spazio e voce ad alcuni protagonisti del mondo artigiano, e non solo”.

Così Silvano Pascolo, presidente di Confartigianato Pordenone, presenta l’evento di giovedì 24 luglio, ore 18,30, all’ex Convento di San Francesco a Pordenone, ovvero la tradizionale assemblea dei delegati dell’associazione il cui titolo è “Artigiani nel cinema, costruttori di emozioni”.

I lavori inizieranno con i saluti delle autorità, quindi la relazione del presidente Pascolo, a seguire l’intervento di Ferdinando Vicentini, regista, sceneggiatore e produttore cinematografico italiano, quindi le testimonianze di alcuni professionisti artigiani. Dopo il buffet alle 20,45 sempre all’ex Convento, ci sarà “Artigianato in passerella” e la Finale regionale di Miss Eleganza Fvg.