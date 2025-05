Confcommercio: Dalla Mora confermato presidente del mandamento Riviera Friulana

Prosegue il lavoro di Confcommercio provinciale di Udine per avviare il mandato 2025-2030. Nella sede di Latisana, nel pomeriggio di giovedì 8 maggio, con commissione elettorale formata da Giuseppe Pavan e Caterina Segat, si è proceduto al rinnovo cariche del mandamento della Riviera Friulana.

L’assemblea dei soci ha eletto nel nuovo consiglio i componenti della lista formata da Roberto Annarella, Antonio Dalla Mora, Caterina Formentini, Massimo Gobbato, Nicoletta Trevisan. Il rinnovato consiglio ha quindi indicato Dalla Mora, l’uscente, nel ruolo di presidente e Formentini in quello di vice. Zaira Cristin è stata successivamente cooptata.

«È una conferma della fiducia nei miei confronti che mi gratifica e responsabilizza – è il commento di Dalla Mora –. Con il prezioso aiuto di tutto il consiglio, proseguirò il lavoro, già iniziato da anni, di ascolto e tutela delle attività del terziario associate nei comuni del mandamento. Credo che siamo riusciti a costituire un gruppo ben affiatato e assortito, in grado di rappresentare tutti i diversi settori del terziario. Dal turismo, che vive una fase di grandi soddisfazioni, come pure i servizi, al commercio, che invece attraversa un momento particolare».