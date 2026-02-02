Confcommercio Federmoda Udine punta sulla cultura dei tessuti per formare nuove leve della moda

Confcommercio Federmoda Udine, con il sostegno della Camera di Commercio Pn-Ud, torna a puntare sulla cultura del prodotto e sulla formazione con il convegno “Trame di stile. Fibre che raccontano”, ospitato in Sala Valduga della Cciaa. Un appuntamento che, a due anni dal focus sui tessuti tecnici, ha riportato l’attenzione sui materiali classici e naturali, sempre più al centro dell’interesse di consumatori e operatori.

In apertura lavori, il vicepresidente nazionale di Confcommercio e presidente camerale Giovanni Da Pozzo ha ricordato che, «in un mercato dove i brand sono ovunque, la differenza la fanno le persone: la capacità di consigliare, accompagnare e trasmettere emozioni resta il vero valore del commercio di prossimità». Sulla stessa linea il presidente nazionale Confcommercio Federmoda Giulio Felloni, che ha evidenziato come «iniziative di qualità, capaci di risalire alle origini del prodotto, raccontino la storia, la cultura e l’intelligenza della moda italiana, elemento chiave per sostenere l’intera filiera in una fase complessa e ribadire il valore sociale e turistico dei negozi nelle nostre città».

L’iniziativa, riassume il capogruppo provinciale di Confcommercio Federmoda Udine Alessandro Tollon, «ha proposto un viaggio nel mondo tessile: dalle fibre ai filati, dalle lavorazioni ai finissaggi, con l’obiettivo di fornire strumenti concreti ai professionisti della moda per raccontare e valorizzare i materiali, rafforzando la relazione con il cliente. La riscoperta della qualità, dal cashmere al cotone di pregio, e l’attenzione alle filiere corte rispondono a una sensibilità crescente, soprattutto tra i più giovani».

Durante l’incontro spazio anche alla dimensione culturale, con il trailer del docufilm “Parivara – Le ultime famiglie” del progetto VesteMMundi, racconto delle comunità che custodiscono antichi saperi tessili nel mondo. Un richiamo al valore umano e identitario del tessile, che si lega anche alle eccellenze locali come il pizzo di Gorizia, verso forme di riconoscimento europeo.

Dal confronto è emerso anche il quadro di un mercato in trasformazione: crescita dell’online e degli outlet, difficoltà per i negozi indipendenti e saldi meno incisivi rispetto al passato. Proprio per questo la formazione diventa leva strategica. Confcommercio Federmoda, conclude Tollon, «riconferma così il proprio impegno a fianco delle imprese, per dare competenze, visione e strumenti utili ad affrontare il cambiamento e mantenere vivi i centri storici, rendendoli attrattivi sul piano commerciale, turistico e sociale».