Confcommercio Figisc: cala il prezzo dei carburanti

Dal 23 aprile al 9 giugno il prezzo medio nazionale calcolato sulla base del file MIMIT dei prezzi giornalieri praticati è sceso tra 6,4 e 6,9 cent/litro per la benzina e tra 10,0 e 10,2 per il gasolio a seconda della modalità di rifornimento (self o servito).

Per la benzina, infatti, il prezzo servito è calato da 2,056 a 1,992 euro/litro (-0,064 e -3,11 %) e quello self da 1,919 a 1,850 (-0,069 e -3,60 %); per il gasolio, invece, il prezzo servito scende da 1,942 a 1,842 euro/litro (-0,100 e -5,15 %) e quello self da 1,801 a 1,699 (-0,102 e -5,66 %).

Per la benzina, il prezzo è inferiore di 0,7-1,1 cent/litro ai livelli della media 2024 che è di 1,999 euro/litro per il servito e di 1,861 per il self, per il gasolio, invece, il prezzo sotto di circa 7,7-8,0 cent/litro ai livelli della media 2024, pari a 1,919 per il servito e 1,779 per il self.

Il prezzo al punto vendita riflette con una elevata correlazione diretta (0,954 per la benzina e 0,870 per il gasolio, su un valore massimo di 1,000) l’andamento delle quotazioni dei prodotti finiti, Platt’s CIF Mediterraneo.

Quotazioni che dal 23 aprile al 9 giugno scendono per la benzina da 0,667 a 0,552 euro/litro (con IVA, da 0,814 a 0,673), con un calo di -0,115 e di -17,24 % (con IVA, -0,141), mentre più contenuto é il calo del gasolio: da 0,625 a 0,559 euro/litro (con IVA, da 0,763 a 0,682), con un calo di -0,066 e di -10,56 % (con IVA, -0,081).

L’ultima quotazione della benzina risulta inferiore di 7,5 cent/litro alla media del 2024 (0,673 contro 0,748 con IVA), mentre quella del gasolio è inferiore di 4,8 cent/litro alla media del 2024 (con IVA, 0,682 contro 0,730).

Come già osservato nei report precedenti del 15 e del 25 maggio pubblicati su questo sito, la particolarità è che la diminuzione del prezzo finale è stata, tra i due prodotti, diversa da quella della quotazione del raffinato: in sostanza, a un calo del Platt’s di 0,141 €/litro per la benzina corrisponde un calo del prezzo alla pompa solo di 0,064-0,069 (a seconda se servito o self), mentre ad un calo del Platt’s del gasolio di solo 0,081 €/litro corrisponde una discesa del prezzo alla pompa di 0,100-0,102 (sempre a seconda se servito o self); il prezzo finale, insomma, è diminuito di meno per il prodotto in cui la quotazione Platt’s è diminuita di più e viceversa.

Tale variazione del prezzo – evidenziata dai due grafici che seguono, che rappresentano le variazioni percentuali dei fattori che compongono il prezzo – é stata determinata dalla diversa modulazione del fattore del margine industriale lordo, che é aumentato nel caso della benzina a fronte di un sensibile calo della quotazione Platt’s ed è diminuito nel caso del gasolio a fronte di un limitato calo della rispettiva quotazione.

Tuttavia, se si tiene conto del mix medio delle vendite (circa 35 % benzina, 65 % gasolio) questa tendenza contradditoria trova una sua parziale compensazione media: il calo delle quotazioni, infatti, risulta con questa proporzione mediamente tra i prodotti di circa -0,102 €/litro (con IVA), a fronte di una discesa dei prezzi alla pompa mediamente tra i prodotti di -0,087/-0,090 €/litro (a seconda se servito o self): la dinamica media, pertanto, risulta in significativa analogia tra la variazione del prezzo alla pompa e la variazione della quotazione dei raffinati, con una differenza di circa 1,2-1,5 centesimi/litro in eccedenza sul prezzo di vendita.

Relativamente alle componenti di base del prezzo finale, al 09.06 il prezzo della benzina è composto per il 57,41 % da imposte, per il 29,84 % dalla quotazione Platt’s e per il 12,75 % dal margine industriale lordo (al 23.04 le quote erano, rispettivamente, del 55,99 %, 34,76 % e 9,25 %); il prezzo del gasolio è composto per il 54,33 % da imposte, per il 32,90 % dalla quotazione Platt’s e per il 12,77 % dal margine industriale lordo (alla data del 23.05 le quote erano, sempre rispettivamente, del 52,31 %, 34,70 % e 12,98 %).