Confcommercio Fimaa Udine: focus sul post Superbonus

Confcommercio Fimaa Udine propone un incontro di approfondimento dedicato a un tema di grande attualità per il settore immobiliare: gli effetti del Superbonus e le nuove regole fiscali che riguardano le compravendite e il sistema degli incentivi.

Il seminario informativo è in programma mercoledì 15 ottobre a partire dalle 9 nella Sala Riunioni di Confcommercio Udine in Via Alpe Adria a Tavagnacco. Ai saluti introduttivi di Luca Tropina, presidente di Confcommercio Fimaa Udine, seguirà la relazione di Marco Paiola, dottore commercialista e revisore contabile. «Un’occasione preziosa – sottolinea Tropina – per fare il punto su come è cambiato lo scenario dopo l’esperienza del Superbonus, comprendere quali sono oggi le regole da rispettare nelle compravendite immobiliari e quali opportunità restano aperte sul fronte degli incentivi fiscali».