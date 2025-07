Confcommercio Fvg: «La bozza della legge su commercio e turismo va nella giusta direzione»

«La bozza di disegno di legge presentata oggi a Udine va nella giusta direzione, quella della semplificazione, su cui come Confederazione insistiamo da sempre, in un contesto in cui viene riconosciuta la centralità del terziario». Lo afferma Gianluca Madriz, presidente regionale di Confcommercio del Friuli Venezia Giulia dopo l’incontro con l’assessore regionale Sergio Emidio Bini che ha illustrato il risultato di un lavoro «cui i nostri uffici tecnici hanno contribuito in maniera importante, in stretta collaborazione con la direzione centrale dell’assessorato alle Attività produttive e turismo».

Confcommercio Fvg era presente in Regione a Udine anche con il vicepresidente nazionale e presidente della Cciaa Pn-Ud Giovanni Da Pozzo, il vicepresidente regionale Fabio Pillon e il direttore di Confcommercio Gorizia Monica Paoletich. «Con i colleghi – sintetizza Madriz – abbiamo condiviso una proposta di testo che non solo contiene una corposa riduzione di leggi e regolamenti, ma prevede anche un significativo investimento economico a sostegno delle piccole attività del terziario. Contiamo che i prossimi mesi servano a integrare ulteriormente un ddl che sarà di supporto al consolidamento di turismo e servizi e al rilancio del commercio».