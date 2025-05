Confcommercio Fvg: «Legge del commercio a rischio per la crisi della politica»

«In una fase in cui con la Regione stiamo collaborando per la stesura della riforma del commercio, le fibrillazioni interne al governo del Friuli Venezia Giulia sono un elemento di forte preoccupazione». Lo afferma il presidente regionale di Confcommercio, Gianluca Madriz, d’intesa con i presidenti di Pordenone Fabio Pillon, di Trieste Antonio Paoletti e di Udine Giovanni Da Pozzo. «Con l’assessorato alle Attività produttive e Turismo si è andato consolidando in questi anni un rapporto di confronto costruttivo – aggiungono i presidenti di Confcommercio –. Il rischio di instabilità politica è un elemento che va assolutamente evitato. L’auspicio è che in breve tempo le tensioni possano rientrare e che si prosegua nel dialogo che porterà a una legge che tenga conto dell’evoluzione di un settore stravolto in tempi di pandemia e potere d’acquisto ridotto delle famiglie».