Confcommercio Gorizia celebra gli 80 anni di resilienza

Il cambiamento come occasione per migliorare e crescere. Confcommercio ha celebrato il genetliaco dell’associazione alla presenza del Presidente regionale e territoriale Gianluca Madriz il quale ha sottolineato che «La celebrazione del nostro 80° anniversario non è quindi solo momento commemorativo, ma racconto di resilienza, adattamento e visione delle nostre comunità, con identità, cuore e fiducia. È il nostro racconto di una capacità tutta goriziana: ricostruire».All’evento era presente anche il sindaco Rodolfo Ziberna mentre il presidente della Regione Massimiliano Fedriga ha confermato l’impegno per il territorio di Gorizia puntando a renderla un polo attrattivo per il made in Italy in Europa. Il presiedente, accompagnato dagli assessori Cristina Amirante a Sebastiano Callari, ha anche sottolineato come il turismo sia aumentato del 25% grazie a Go!2025.Carlo Sangalli, presidente di Confcommercio, ha denunciato come sia in corso una desertificazione commerciale «Per questo, siamo e restiamo convinti che sia fondamentale investire sulla rivitalizzazione innovativa dei servizi di prossimità, cioè sul commercio di vicinato di qualità».