Confcommercio incontra le imprese: appuntamento il 29 aprile a Udine

Un momento di confronto concreto con il tessuto imprenditoriale del territorio, per offrire strumenti utili alla crescita e allo sviluppo delle attività del terziario. È questo l’obiettivo di “Confcommercio incontra le imprese”, l’iniziativa promossa da Confcommercio Udine, in programma mercoledì 29 aprile 2026 alle 14.30 nella Sala Bravo della Camera di Commercio Pordenone-Udine, aperta anche ai non soci.

Pensato in un’ottica di collaborazione e vicinanza alle imprese del Comune di Udine, l’appuntamento sarà dedicato ad approfondire alcuni temi centrali per la competitività aziendale e la gestione quotidiana delle attività economiche. Presenti il presidente mandamentale Rodolfo Totolo, il vice Giovanni Pigani, il direttore generale Lorenzo Mazzolini, i responsabili Area sindacale, Walter Piacentini, Area Credito, Lina Colaone, la referente marketing Area Formazione, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, Stefania Venier, e i gli analisi di Fidimpresa Friulveneto, Gianna Cracigna e Luca Leone, nel corso del pomeriggio si parlerà di accesso al credito, bandi e contributi dedicati alle imprese, adempimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, opportunità di formazione finanziata. Saranno inoltre illustrate le agevolazioni messe a disposizione dall’Ente Bilaterale e i principali servizi associativi di Confcommercio, tra cui servizi di contabilità, gestione paghe, consulenza in materia di lavoro. Spazio anche ai vantaggi esclusivi e alle convenzioni riservate agli associati Confcommercio. L’iniziativa rappresenta un’occasione preziosa per imprenditori, commercianti e operatori del terziario che desiderano conoscere opportunità concrete, aggiornamenti normativi e servizi pensati per supportare la crescita delle proprie attività.