Confcommercio Lignano, operazione-sconti in occasione della Biker Fest

Voucher da 1 euro a favore dei turisti di Lignano in occasione della trentottesima edizione della Biker Fest International in programma nella località balneare dal 9 al 12 maggio. È l’oggetto di un’iniziativa concordata tra Confcommercio Lignano e l’associazione organizzatrice della manifestazione, la Custom Biker. «Concretamente – spiega il presidente mandamentale Enrico Guerin –, la nostra associazione propone anche quest’anno un’operazione-sconto, rivolta ai pubblici esercizi, che prevede la stampa di voucher del valore di 1 euro, che potranno essere utilizzati in modo non cumulabile per la consumazione di birra media, panini o cocktail nei locali associati aderenti. L’obiettivo è di moltiplicare l’effetto festa in tutta Lignano».

La distribuzione avverrà tramite gli hotel del Consorzio Lignano Holiday agli ospiti soggiornanti in convenzione con la Biker Fest e tramite l’organizzazione stessa del motoraduno attraverso il loro stand principale.

Alle aziende associate che aderiranno al progetto verrà fornito un “kit di benvenuto” composto da bandiera, adesivi, riviste e locandine. Le stesse aziende avranno l’opportunità di essere inserite all’interno del sito ufficiale www.bikerfest.it e pubblicizzate sui social dell’evento, così da essere geolocalizzate comodamente dai partecipanti al raduno.