Confcommercio Udine: 80 anni di storia e imprese del territorio

Confcommercio Udine ha celebrato al Teatro Modena di Palmanova gli 80 anni dalla sua nascita, ripercorrendo il ruolo dell’associazione nel sostegno al commercio e alla vita economica del territorio.

Ospiti istituzionali, rappresentanti del mondo economico e amministratori locali hanno ripercorso le tappe di un percorso iniziato nel 1945, alla presenza del Presidente Nazionale Carlo Sangalli

intervista video Carlo Sangalli Presidente Nazionale Confcommercio

Soddisfazione è stata espressa dal Presidente della Camera di Commercio Udine Pn Giovanni Da Pozzo anche sulla nuova legge regionale del commercio

intervista video Giovanni Da Pozzo Presidente della Camera di Commercio Udine Pn

Durante la serata sono state premiate nove aziende associate ininterrottamente dal 1945: Croatto 1901, S.O.M., Italico Ronzoni, Ottica Emilio Giacobbi, Tellini e Fiascaris, Verzegnassi, Saef e Il Fornaio di Tolmezzo.