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Confcommercio Udine: al via i corsi di Terziaria Cat, un’offerta formativa completa per imprese e professionisti

Appuntamenti attivi da aprile e fino a maggio e giugno
Redazione
Autore: Redazione

Prende il via la nuova stagione dei corsi di formazione promossi da Terziaria Cat Udine, l’ente formativo di Confcommercio Udine, con un ricco calendario di appuntamenti già attivi ad aprile e una programmazione che proseguirà anche nei mesi di maggio e giugno.
I corsi si svolgono sia in presenza, nella sede i Confcommercio a Tavagnacco, sia in modalità a distanza). Il catalogo include corsi tecnico-professionalizzanti – come barman e mixology, making coffee e lingua tedesca per il settore turistico – affiancati da percorsi trasversali dedicati allo sviluppo delle competenze personali e organizzative, tra cui comunicazione efficace, lavoro in team e gestione dello stress. A questi si aggiungono i numerosi corsi obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro (Haccp, antincendio, primo soccorso, formazione lavoratori e datori di lavoro), fondamentali per le imprese. Dal calendario emerge una proposta particolarmente articolata già ad mese di aprile, che proseguirà nelle settimane successive con ulteriori percorsi specialistici e abilitanti, come il corso per la somministrazione di alimenti e bevande, quello per mediatori immobiliari e per agenti di commercio.
Sono inoltre in via di definizione percorsi formativi su un tema strategico per le imprese come quello dell’intelligenza artificiale che verranno realizzati in modo mirato per specifico comparto.

Elemento distintivo dell’offerta Terziaria Cat è l’approccio pratico: i corsi sono progettati per fornire competenze immediatamente applicabili nel contesto lavorativo, grazie a docenti provenienti dal mondo delle professioni e delle imprese. Le aziende aderenti al Fondo For.Te possono inoltre accedere a opportunità di finanziamento per la formazione dei propri dipendenti.
«La formazione è oggi uno degli strumenti più importanti per sostenere la competitività delle imprese del terziario – sottolinea il presidente di Confcommercio Udine, Giovanni Da Pozzo –. Con questa nuova stagione di corsi vogliamo offrire opportunità concrete di crescita, puntando su competenze aggiornate e immediatamente spendibili. Terziaria Cat si conferma un punto di riferimento per il territorio, capace di accompagnare imprenditori e lavoratori in un mercato in continua evoluzione».
Il calendario completo dei corsi è disponibile sul sito di Confcommercio Udine all’indirizzo https://www.confcommercioudine.it/corsi-di-formazione/.

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