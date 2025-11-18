  • Aiello del Friuli
martedì 18 Novembre 2025
Causò il decesso di una 33enne sulla A23, in carcere dopo...
‘Tutti siamo Carmen’: l’inclusione attraverso la danza e la musica
5 medaglie d’oro per le cantine del Friuli Venezia Giulia
Confcommercio Udine e Questura insieme per un territorio più sicuro: seminario...
Piano 2028 Crédit Agricole: più digitale, nuove soluzioni per imprese e...
Territorio ferito, annullato il Festival “Il Mondo fuori” di Cormòns
Trofeo Friuli, la vittoria va a Nicosia e a Trombetta
A Palmanova posata la prima pietra del Progetto “Recovery Art”
Orientamento scolastico a Tolmezzo
Convegno a Udine su “AI e tecnologie immersive per affrontare le...
Fango e acqua, squadre al lavoro nelle zone ancora allagate
Frana di Brazzano, recuperato anche il corpo di Guerrina Skocaj
Ponte sullo Stretto, nuovo stop della Corte dei conti. Salvini “Resto...
Confcommercio Udine e Questura insieme per un territorio più sicuro: seminario gratuito per aziende

Seminario gratuito dedicato alle aziende che hanno frequenti contatti con il pubblico
Confcommercio Udine, in collaborazione con la Questura di Udine, organizza un seminario gratuito dedicato alle aziende che hanno frequenti contatti con il pubblico. L’incontro, intitolato “Riconosci, Reagisci, Racconta! – Buone pratiche per un territorio più protetto”, si terrà mercoledì 19 novembre, dalle 14.30 alle 18.30, nella sede di Confcommercio Udine in via Alpe Adria 16 a Tavagnacco. «L’iniziativa – spiega il vicepresidente nazionale e presidente provinciale Giovani Da Pozzo – nasce dall’esigenza di formare titolari e dipendenti nel riconoscere i segnali di disagio e intervenire con consapevolezza e responsabilità, contribuendo a creare luoghi più sicuri per cittadini e clienti».
Durante il seminario saranno affrontati casi concreti e simulazioni relative a violenza domestica, stalking, truffe sentimentali, furti e rapine, revenge porn, molestie e altre situazioni di rischio. Il programma prevede inoltre un’analisi psicologica, legale e criminologica, con indicazioni operative fornite direttamente dalla Questura di Udine.
Ai saluti del presidente mandamentale di Confcommercio Udine Rodolfo Totolo e del suo vice Giovanni Pigani seguiranno gli interventi di esperti di diversi ambiti: la psicologa e psicoterapeuta Loretta Ucini, la criminologa Linda Pontoni, l’avvocato Chiara Dalla Costa, i rappresentanti della Questura di Udine, i commissari Francesca Ferro e Fabio Perin.

