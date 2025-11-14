Confcommercio Udine festeggia 80 anni: «Con il nuovo Codice si apre una fase nuova»

Una celebrazione, ma soprattutto un punto di ripartenza. Ieri a Palmanova Confcommercio Udine ha festeggiato gli 80 anni di attività, occasione in cui la Regione ha presentato il nuovo Codice del Terziario appena approvato in Consiglio. «Confcommercio arriva a questo traguardo grazie alla capacità di innovare e sostenere i territori. Ora si apre una fase nuova», ha detto l’assessore alle Attività produttive Sergio Emidio Bini dal palco del teatro Modena, davanti al presidente territoriale Giovanni Da Pozzo e al presidente nazionale Carlo Sangalli.

Bini ha illustrato i cardini della riforma, definita «una svolta copernicana»: commercio e turismo vengono riuniti in un unico testo, con un drastico taglio alla burocrazia — da 567 a 143 articoli — senza ridurre le risorse. Anzi: con la prossima manovra, gli stanziamenti saliranno a circa 170 milioni per il biennio, sostenuti da un sistema organico di 34 canali incentivanti. Centrale anche l’articolo 137, che abroga centinaia di norme superate.

«È il miglior regalo per il futuro del settore», ha concluso Bini. «La Regione è al fianco delle imprese: senza di voi, le comunità non esisterebbero».