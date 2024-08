Confcommercio Udine: nasce il gruppo “Eat Friuli”

Si chiama “Eat Friuli”. Riunisce sette produttori del settore alimentare, bevande e servizi della provincia di Udine: dal prosciuttificio Wolf di Sauris ai salumifici Morgante e Vida, da Goccia di Carnia a Gustochef, dal caseificio Pezzetta all’azienda di distributori di alimenti e bevande C.D.A. di Cattelan. E proprio l’ad Fabrizio Cattelan è il coordinatore di un gruppo di imprenditori che ha trovato in Confcommercio provinciale di Udine la propria “casa”.

«Un ingresso importante – sottolinea il presidente Giovanni Da Pozzo –. Avere soci di tale rilievo in un settore trainante per l’economia del territorio, riuniti per obiettivi comuni, significa valorizzare la filiera agroalimentare e serve ad ampliare la rappresentatività dell’associazione».

«Non è facile che le grandi aziende si incontrino e condividano un percorso – commenta da parte sua Cattelan – ed esserci stavolta riusciti è un importante punto di partenza per puntare a fare massa critica in vista dei confronti sia con gli organi di vigilanza che con le istituzioni locali, Regione in testa». In prospettiva, il gruppo è aperto alle collaborazioni. «Il “cappello” di Confcommercio è la premessa di un’iniziativa aperta ad altre adesioni – assicura Cattelan –. Chiunque voglia nel nostro settore portare il proprio contributo sarà il benvenuto in un gruppo che lavorerà anche sul fronte promozionale».