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venerdì 20 Marzo 2026
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Economia

Confcommercio Udine: «Tutelare chi rispetta le regole»

Lunedì 23 marzo incontro informativo sul valore della contrattazione collettiva
Redazione
Autore: Redazione

«Il dumping contrattuale svaluta il lavoro dei dipendenti e crea concorrenza sleale tra le imprese». Parole nette quelle di Lorenzo Mazzolini, direttore generale di Confcommercio Udine, che torna a richiamare l’attenzione sul fenomeno che minaccia chi ogni giorno lavora rispettando le regole. «Serve tutelare le imprese che applicano contratti giusti, valorizzano il capitale umano e garantiscono un mercato trasparente. Solo così possiamo difendere il lavoro e la competitività delle attività sane», spiega Mazzolini.
In questo contesto, Confcommercio Udine organizza un incontro di approfondimento rivolto alle imprese, dedicato alle disposizioni in materia di welfare previste dai contratti collettivi nazionali. «L’obiettivo è fornire strumenti chiari e aggiornamenti operativi – sottolinea il direttore – in modo che le imprese possano sfruttare appieno le opportunità della contrattazione collettiva e rafforzare la propria sostenibilità». Appuntamento lunedì 23 marzo alle 14.30 nella Sala Consiglio della sede di Confcommercio Udine, in via Alpe Adria a Tavagnacco. Tra i relatori, oltre a Mazzolini, interverranno Antonio Dalla Mora, vicepresidente di Confcommercio Udine e capogruppo Fipe, e rappresentanti sindacali Sandra Bortuzzo (Filcams Cgil) e Diego Marini (Fisascat Cisl). In programma, inoltre, un focus su sanità integrativa e previdenza complementare con Valentina Bertoli e Ivana Beltrame delle Aree legislativa e lavoro di Confcommercio Udine. «In un mercato sempre più complesso – conclude Mazzolini – è fondamentale difendere chi investe nel capitale umano, chi rispetta le regole e chi punta alla qualità dei servizi. Non possiamo permettere che chi agisce al di fuori delle norme condizioni negativamente il lavoro di chi opera correttamente».

Editoriale il Friuli s.r.l.

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