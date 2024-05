Confcooperative Fvg: all’assemblea nazionale anche nutrita delegazione regionale

Sono 11 le nuove cooperative che hanno aderito a Confcooperative Fvg nel 2023, e 44 complessivamente nel corso dell’ultimo triennio. Notizie positive dalla principale associazione cooperativistica, che vengono diffuse in occasione dell’Assemblea nazionale che si svolgerà, a partire da mercoledì 8 maggio, a Roma. Diciotto i cooperatori del Friuli VG attesi nella capitale, guidati dal presidente regionale, Daniele Castagnaviz. Con lui, fra gli altri, i neopresidenti delle due Unioni territoriali, Serena Mizzan, per Confcooperative Alpe Adria e Fabio Dubolino, per Confcooperative Pordenone.

Con ricavi giunti poco sotto quota 1,3 miliardi di euro per le 508 cooperative associate, il presidente di Confcooperative sottolinea come siano stati superati i momenti più critici della crisi successiva alla pandemia, e recuperato il gap generato dalla grande crisi finanziaria del 2008-2009: «Si tratta di segnali importanti che indicano la capacità di resilienza delle imprese cooperative – sottolinea Castagnaviz – e che, uniti alla costante crescita di soci e lavoratori, evidenziano l’importanza dell’economia cooperativa nella nostra Regione. E lo scorso anno, il valore della produzione è cresciuto del 19,6 per cento per le imprese cooperative di Confcooperative, e questo nonostante inflazione e aumento dei costi operativi determinino impatti notevoli e gravosi sulle imprese».