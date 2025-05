Confcooperative Fvg incontra l’onorevole Walter Rizzetto

Contrattazione collettiva e sviluppo della contrattazione decentrata, appalti pubblici, ruolo delle cooperative nell’economia dei servizi. Questi i temi al centro dell’incontro che si è recentemente svolto nella sede di Udine di Confcooperative Fvg, tra i vertici dell’associazione cooperativistica e il presidente della Commissione Lavoro della Camera dei Deputati, l’onorevole Walter Rizzetto.

«Abbiamo inteso fare il punto su questioni fondamentali per sviluppare la capacità delle imprese cooperative di contribuire all’occupazione: in dieci anni gli addetti delle cooperative associate sono aumentati del 10% ed oggi è centrale il ruolo e l’importanza della cooperazione nell’economia dei servizi», ha sottolineato il presidente di Confcooperative Fvg, Daniele Castagnaviz.

L’incontro, che ha visto la partecipazione di numerosi cooperatori in rappresentanza di diversi settori economici, è stato l’occasione per Confcooperative anche per evidenziare la necessità di favorire lo sviluppo ulteriore della contrattazione decentrata e di prossimità. «Unitamente agli strumenti offerti dagli organismi bilaterali, la contrattazione decentrata offre l’occasione di contribuire a ridare slancio alla produttività e, allo stesso tempo, promuovere il benessere del lavoratori e la conciliazione», ha sottolineato Confcooperative.

Per l’on. Rizzetto: «Il confronto con Confcooperative Fvg conferma l’importanza di un dialogo costante tra istituzioni e mondo cooperativo, per costruire regole moderne, sostenere la crescita e promuovere l’innovazione nei settori strategici per il Paese. Continueremo a lavorare insieme per tradurre le istanze raccolte in azioni concrete a beneficio di imprese, lavoratori e territori».

Confcooperative Fvg associa, complessivamente, 500 imprese cooperative della regione attive in tutti i settori, con 22.404 addetti e ricavi aggregati per più di 1,3 miliardi di euro. I soci delle cooperative sono 154.957.