venerdì 5 Settembre 2025
Confcooperative Fvg: minori non accompagnati, articolare meglio sistema accoglienza

«Non c'è contrapposizione tra piccole e grandi strutture, il problema è la complessità dei bisogni di molti minori»
Redazione
Autore: Redazione
Nella foto, il presidente regionale di Confcooperative Fvg, Daniele Castagnaviz 

Confcooperative Friuli Venezia Giulia interviene nel dibattito alimentato dai nuovi controlli annunciati sulle strutture di accoglienza per minori non accompagnati, salutando con favore una maggiore capillarità delle verifiche, al fine di valutare l'eventuale elusione degli standard dei servizi e punire i trasgressori. 

   Allo stesso tempo, l'associazione cooperativa sottolinea che il problema non è mai stato la dimensione in sé delle strutture. Per Confcooperative Fvg dunque «ben vengano i controlli» sulle strutture di accoglienza dei minori non accompagnati, ma «la dimensione delle strutture di accoglienza è un falso problema: la questione principale è la necessità di accompagnare il fenomeno con percorsi e strumenti che consentano di affrontare le situazioni di maggiore criticità tra i giovani ospitati, molti dei quali arrivano con un trascorso di esperienze traumatiche e da alta povertà educativa».

   «Strutture grandi e piccole non vanno messe in contrapposizione – sottolinea Confcooperative Fvg – poiché la vera sfida è sviluppare un modello di accoglienza capace di rispondere alla diversità dei bisogni dei minori, rispettano la loro dignità e garantendo servizi di qualità».

   «Nelle strutture di accoglienza finiscono, tra gli altri, minori con gravi problemi comportamentali e sanitari: soggetti che richiederebbero strutture specializzate. Considerare i minori non accompagnati come un gruppo indistinto crea problemi di convivenza e di inserimento. 

   La presenza di soggetti con bisogni complessi suggerisce invece la necessità di articolare in maniera più efficace il sistema di accoglienza non tanto sotto il profilo della dimensione delle strutture ma dei servizi di supporto garantiti e della differenziazione dei bisogni dei minori».

