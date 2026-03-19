Confesercenti Udine, regolamento Commercio: “buon inizio”

Confesercenti guarda con discreta soddisfazione al regolamento per l’apertura dei nuovi esercizi di somministrazione di alimenti e bevande nel centro di Udine. “È un regolamento che va a tutelare sia i residenti sia gli investimenti degli imprenditori – commenta Roberto Simonetti, vicepresidente di Confesercenti Udine -, e dovrebbe migliorare l’offerta della ristorazione in centro. Le nuove regole imporranno standard piuttosto alti ai nuovi locali: metrature generose, accessibilità, insonorizzazione, tutti parametri che vanno nella direzione della qualità dell’offerta e di investimenti importanti fatti da aziende serie e strutturate”.

Il regolamento è perfetto così com’è? “Certamente no, ma è un buon inizio ed è una base su cui condurre verifiche periodiche nei prossimi mesi”, osserva Simonetti. Fra le cose da monitorare, secondo Confesercenti, vi è l’ampliamento della zona: alcune vie di pregio storico e architettonico, infatti, in questo momento sono fuori dal regolamento. “Pensiamo a vie importanti di accesso al centro come via Aquileia, via Vittorio Veneto, via Manin, via Pracchiuso, via Grazzano e via Poscolle. L’estensione di tutti o parte dei criteri anche a queste vie darebbe una spinta verso l’allargamento del centro storico, la fruizione di nuovi spazi e l’estensione della “qualità” dal centro verso i quartieri periferici”.

Confesercenti si pone quindi verso l’amministrazione comunale e l’assessore Venanzi in una posizione di dialogo attivo. “Il mestiere delle associazioni di categoria non è quello di fare i regolamenti comunali, ma di tutelare gli interessi della categoria e di stimolare in tal senso l’amministrazione, che poi ha la responsabilità della decisione finale”. Altre sfide sono all’orizzonte: “nel 2027 scadrà la proroga sul regolamento dei dehors, procederanno i lavori sulla mobilità, e varie azioni che andranno messe a sistema a tutela degli interessi di tutti. Su questi temi – chiude Simonetti – ci aspettiamo che il canale di dialogo con l’amministrazione comunale resti aperto e costruttivo”.