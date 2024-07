Confidi Friuli, Finest, Confapi, Fvg Plus e commercialisti a convegno sulle strategie internazionali delle imprese

“Strategia industriale dell’impresa nello scenario internazionale e strumenti finanziari a supporto”. È il titolo del convegno promosso da Confidi Friuli e Finest S.p.A. giovedì 4 luglio a partire dalle 17 nello Skylevel Business Center di via Alpe Adria a Feletto. A collaborare con i promotori, anche Confapi Fvg, in un pomeriggio che vedrà protagonisti pure Fvg Plus e l’Ordine dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili di Udine (l’evento vale a titolo di accredito per gli iscritti all’Ordine provinciale).

L’incontro, spiega il presidente di Confidi Friuli Cristian Vida, «è dedicato alle imprese locali impegnate in un percorso di espansione sui mercati nazionali e internazionali e nasce dalla stretta collaborazione tra alcuni dei principali attori finanziari regionali per il mondo delle aziende. L’impiego strategico degli strumenti di finanza agevolata e straordinaria messi in campo da soggetti come Confidi Friuli, Finest e Fvg Plus offre alle imprese una massimizzazione delle opportunità di crescita e un perimetro di maggiore certezza negli investimenti, a fronte di un contesto incerto e in rapido mutamento».

I lavori inizieranno alle 17 con i saluti del presidente Vida, della presidente dell’Odcec Udine Micaela Sette e della direttrice Confapi Lucia Cristina Piu. A seguire le relazioni di Federico Turco dell’Università di Udine (“Strategia industriale dell’impresa nello scenario internazionale”), del direttore di Finest Eros Goi (“Strumenti finanziari a supporto”), dell’ad di Fvg Plus Francesco Clarotti (“Presentazione progetto basket bond Comunità europea”), del responsabile progetti e iniziative strategiche di Fvg Plus Gabriele Colapietro (“Gli strumenti agevolati regionali per lo sviluppo del tessuto imprenditoriale”) e del direttore generale di Confidi Friuli Stefano Bravo (“Confidi Friuli: rilascio garanzie su strumenti dedicati”).