Confidimprese FVG continua a crescere e a sostenere le imprese associate

Il Consiglio di amministrazione di Confidimprese FVG ieri ha approvato il bilancio semestrale 2024 che conferma la solida struttura patrimoniale e finanziaria e evidenzia una crescita dei volumi di produzione e conferma una redditività positiva.

I risultati sono in linea con il piano strategico già approvato a luglio 2023 ed evidenziano un utile d’esercizio di €112.429, un aumento dei soci che raggiungono quota 14.034, uno stock di garanzie in essere di €168,5 milioni e un flusso di garanzie deliberate nel semestre pari a €60,7 milioni con un aumento rispetto l’anno precedente del 15,5%.

Pur in presenza di rischi derivanti principalmente da tensioni politiche internazionali, con particolare riferimento ai conflitti russo-ucraino e israelo-palestinese, che hanno portato a notevoli impatti alle imprese socie con un aumento dei costi delle materie prime/energetiche e il freno alle esportazioni, Confidimprese FVG, con sempre più forza, continua nel sostegno alle imprese socie, affiancando alla tradizionale garanzia servizi di consulenza già avviati ed in fase di sviluppo.

“Risultati che testimoniano ancora una volta la forza del nostro Confidi a sostegno dell’economia del territorio, anche grazie alla costante e proficua collaborazione con la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ed in particolare con l’Assessore alle attività produttive Dott. Sergio Bini.

“Guardiamo al futuro con rinnovato ottimismo, visto il costante sviluppo dell’attività tradizionale a cui abbiamo aggiunto e aggiungeremo nei prossimi mesi servizi consulenziali a favore delle imprese ed a vantaggio degli istituti di credito” ha commentato Roberto Vicentini, Presidente di Confidimprese FVG.

“Siamo estremamente soddisfatti dei risultati ottenuti, che dimostrano la validità del nostro modello di business e la capacità di adattarci a un contesto in continuo mutamento. Continuiamo a sviluppare la nostra attività tradizionale, puntando su una strategia di crescita sostenibile e sulla collaborazione con tutti gli stakeholders del credito, ma anche sulla diversificazione dell’offerta, per rispondere sempre meglio alle esigenze delle imprese del territorio” ha concluso Federico Paron, Direttore Generale di hashtag#ConfidimpreseFVG.