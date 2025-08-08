Confidimprese FVG in forte crescita: oltre 100 milioni di euro in garanzie e utile netto di 600mila euro

Confidimprese Friuli Venezia Giulia, il principale confidi della regione, ha presentato i risultati preliminari del primo semestre del 2025, che confermano una crescita robusta e una solida performance finanziaria. L’incremento dei volumi è il dato più evidente. Nel primo semestre del 2025, i nuovi affidamenti garantiti hanno superato la soglia dei 100 milioni di euro. Un risultato notevole se confrontato con i 60,7 milioni di euro di garanzie deliberate nello stesso periodo del 2024. Questo balzo in avanti di oltre il 60% testimonia la crescente domanda di credito e la fiducia che le piccole e medie imprese del territorio ripongono in Confidimprese FVG.

Ma a questo dato si aggiunge l’impennata registrata dalla performance finanziaria. L’utile netto nel primo semestre 2025 ha superato la soglia dei 600.000 euro, con una crescita di quasi sei volte rispetto all’utile d’esercizio di 112.429 euro registrato nel primo semestre 2024.

Questi risultati eccezionali non fanno che ribadire l’importanza di Confidimprese FVG nel sistema economico regionale. Con oltre 14.000 imprese socie, rappresenta il punto di riferimento per le imprese artigiane, commerciali, industriali, agricole e per i liberi professionisti nell’accesso al credito. Primo Confidi in regione ad essere vigilato da Banca d’Italia, in 45 anni di attività ha garantito affidamenti bancari per oltre 5 miliardi di euro, contribuendo in modo decisivo alla crescita del sistema produttivo del “Made in FVG”.

Il Confidi offre una vasta gamma di strumenti e consulenza qualificata per ampliare le capacità di credito delle imprese, tra cui garanzie a prima richiesta, credito diretto, supporto alla finanza agevolata e soluzioni di finanza digitale. Si propone inoltre agli istituti di credito come partner qualificato, integrando le valutazioni bancarie con informazioni qualitative frutto della profonda conoscenza del territorio. Questa sinergia aiuta a mitigare il rischio di credito e a rendere più efficiente il processo creditizio. La qualità creditizia del portafoglio si conferma molto buona, con partite deteriorate inferiori al 6%, un dato tra i migliori a livello nazionale.