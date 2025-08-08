  • Aiello del Friuli
venerdì 8 Agosto 2025
Causò il decesso di una 33enne sulla A23, in carcere dopo...
‘Tutti siamo Carmen’: l’inclusione attraverso la danza e la musica
5 medaglie d’oro per le cantine del Friuli Venezia Giulia
Confidimprese FVG in forte crescita: oltre 100 milioni di euro in...
Il grande trial in arrivo a Tolmezzo, a settembre il campionato...
Imprese giovanili in Fvg: ancora poche ma in crescita
Trenitalia, Strisciuglio “Investimenti per potenziare l’offerta”
Approvato il piano di Netanyahu, Idf controlleranno Gaza City
Trump “Non è necessario che Putin incontri prima Zelensky”
Regionali Toscana, Giani “Accolgo mia candidatura con responsabilità”
Meloni sente Trump, Zelensky e Presidente Emirati Al Nahyan
Dopo la replica del trofeo arriva il gonfiabile. Cresce l’attesa Supercoppa
Furti, due abitazioni svaligiate a Latisana e Lignano
BUSINESS FVG


Economia

Confidimprese FVG in forte crescita: oltre 100 milioni di euro in garanzie e utile netto di 600mila euro

Affidamenti record e utile netto quasi sestuplicato rispetto al primo semestre 2024
Redazione
Autore: Redazione

Confidimprese Friuli Venezia Giulia, il principale confidi della regione, ha presentato i risultati preliminari del primo semestre del 2025, che confermano una crescita robusta e una solida performance finanziaria. L’incremento dei volumi è il dato più evidente. Nel primo semestre del 2025, i nuovi affidamenti garantiti hanno superato la soglia dei 100 milioni di euro. Un risultato notevole se confrontato con i 60,7 milioni di euro di garanzie deliberate nello stesso periodo del 2024. Questo balzo in avanti di oltre il 60% testimonia la crescente domanda di credito e la fiducia che le piccole e medie imprese del territorio ripongono in Confidimprese FVG.

Ma a questo dato si aggiunge l’impennata registrata dalla performance finanziaria. L’utile netto nel primo semestre 2025 ha superato la soglia dei 600.000 euro, con una crescita di quasi sei volte rispetto all’utile d’esercizio di 112.429 euro registrato nel primo semestre 2024.

Questi risultati eccezionali non fanno che ribadire l’importanza di Confidimprese FVG nel sistema economico regionale. Con oltre 14.000 imprese socie, rappresenta il punto di riferimento per le imprese artigiane, commerciali, industriali, agricole e per i liberi professionisti nell’accesso al credito. Primo Confidi in regione ad essere vigilato da Banca d’Italia, in 45 anni di attività ha garantito affidamenti bancari per oltre 5 miliardi di euro, contribuendo in modo decisivo alla crescita del sistema produttivo del “Made in FVG”.

Il Confidi offre una vasta gamma di strumenti e consulenza qualificata per ampliare le capacità di credito delle imprese, tra cui garanzie a prima richiesta, credito diretto, supporto alla finanza agevolata e soluzioni di finanza digitale. Si propone inoltre agli istituti di credito come partner qualificato, integrando le valutazioni bancarie con informazioni qualitative frutto della profonda conoscenza del territorio. Questa sinergia aiuta a mitigare il rischio di credito e a rendere più efficiente il processo creditizio. La qualità creditizia del portafoglio si conferma molto buona, con partite deteriorate inferiori al 6%, un dato tra i migliori a livello nazionale.

