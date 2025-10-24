Confindustria, dal Fvg la richiesta di una Europa più forte

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Una Europa che oggi sia protagonista con decisioni rapide che siano in grado di dare risposte alle imprese, imprese che sono una parte dell’Italia. Sono questi i temi al centro dell’Assemblea Generale di Confindustria Udine e Confindustria Alto Adriatico che si è svolta al Generali Convention Center a Trieste alla presenza delle massime autorità politiche della regione e del ministro Luca Ciriani. Il presidente Emanuele Orsini ha sottolineato come l’Unione sia ferma davanti a un mondo che cambia.