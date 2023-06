“Confindustria, il pericolo è restare isolati”

Nei giorni scorsi, sono state accolte da Unindustria Pordenone le 150 nuove aziende entrate nell’associazione nell’ultimo triennio. Centocinquanta realtà che contano complessivamente 3mila dipendenti e che hanno fatto salire il numero delle imprese associate a poco meno di un migliaio. “Numeri importanti – precisa il presidente di Unindustria, Michelangelo Agrusti – che dimostrano la capacità attrattiva del sistema confindustriale, specie a queste latitudini, e la voglia di fare massa critica”.

Presidente, i numeri contano, ma anche pesano. La prossima settimana nascerà Confindustria Alto adriatico. Quale sarà il peso del Friuli occidentale rispetto a quello della Venezia Giulia? E il presidente sarà Agrusti?

“Ritengo che la fusione con Trieste e Gorizia ci obblighi a ragionare non sui conti della serva, ma sulla capacità di rappresentare il sistema nel suo complesso. I rapporti saranno assolutamente paritari, a prescindere dal numero delle aziende. Per quanto riguarda la presidenza, non lo so, è possibile. A me interessa il progetto e che chi va alla guida accenda subito la macchina e parta”.

Per il futuro, state tessendo rapporti anche a ovest, vale a dire con le Confindustrie di Venezia-Rovigo, Padova e Treviso. Non c’è il rischio che gli interessi del sistema regionale vengano annacquati?

“L’idea che il piccolo è bello è una suggestione romantica. Credo nella specialità del Fvg e nella sua capacità di essere avanti anche se piccolo. Dobbiamo essere bravi come lo eravamo negli Anni ’60 e ’70. Il Friuli è stato un faro nel contesto del regionalismo italiano e può tornare a esserlo se esprime l’eccellenza che è nelle sue corde. Prendo come esempio Israele, un piccolo Stato, ma una grande potenza economica e militare in un contesto ostile. Non ho paura di fare sinergia a Nordest, compresa l’Emilia-Romagna, dove il tessuto industriale e dei servizi è omogeneo”.

Nessun pericolo, dunque?

“Il pericolo principale è l’isolamento. Finiremo annacquati se non esprimeremo qualità e se non supereremo la logica miserabile dei numeri”.

In che modo?

“Si tratta di saper mettere insieme. Anche noi corriamo il rischio, come accade in politica, che la rappresentanza non abbia più peso. Per questo dobbiamo fare il salto di qualità, diventare da una parte impresa tra le imprese, dall’altra essere riferimento per la società, pensando a temi come sanità, scuola e cultura”.

Da Confindustria Alto Adriatico resta fuori parte della regione. Che consiglio dà alla Confindustria di Udine?

“Non ha bisogno di consigli. La fusione con Trieste non è escludente e comunque c’è sempre il livello regionale dove fare sintesi, guidato da Giuseppe Bono che ha la caratura per proiettarci anche sul piano internazionale. Alla fine arriveremo anche alla fusione con Udine, spero di vederla. Udine è fondamentale e non sono antiudinese (i rapporti con gli industriali di quel territorio sono quotidiani), ma bisogna capire che il modello confindustriale è differente”.

Qual è il suo modello?

“Il sistema confindustriale di Pordenone è al servizio delle imprese. Penso agli Its, al Polo tecnologico, alla Fiera, all’interporto e alla Fabbrica modello. Tutte queste cose messe in fila e legate l’una all’altra rendono Confindustria un elemento propulsivo, anche sul passaggio al digitale”.

E quello di Udine?

“Ce lo devono dire loro. Il nostro ha al centro imprese e cittadini. Quello di Udine temo sia confindustria-centrico”.