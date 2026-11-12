Confindustria, nel terzo trimestre 2026 produzione in calo a Udine

L’industria della provincia di Udine registra una flessione dell’attività produttiva nel terzo trimestre 2026, dopo la sostanziale tenuta osservata nella prima metà dell’anno. Secondo l’indagine congiunturale dell’Ufficio Studi di Confindustria Udine, la produzione industriale diminuisce del 10,6% rispetto al trimestre precedente e del 2,2% nel confronto con lo stesso periodo del 2025.

Il risultato risente della fisiologica stagionalità del periodo estivo, caratterizzato dalle chiusure aziendali di agosto, ma riflette anche le difficoltà di un contesto economico internazionale ancora particolarmente incerto, la debolezza della domanda interna ed estera, e l’aumento dei costi dell’energia. Dopo la tenuta nel primo semestre, l’attività manifatturiera mostra quindi un arretramento, che riporta la produzione su livelli inferiori a quelli dello scorso anno.

Il rallentamento coinvolge anche gli altri principali indicatori congiunturali. Le vendite registrano una flessione del 9,6% congiunturale e dell’1,7% tendenziale. Sul mercato interno, la nuova accelerazione dell’inflazione contribuisce a frenare i consumi, comprimendo il potere d’acquisto delle famiglie e i redditi reali. Sul fronte estero, invece, la domanda risente del contesto internazionale, caratterizzato da tensioni e da prospettive di crescita ancora deboli.

Scende inoltre il grado di utilizzo degli impianti, che si attesta al 76,5%, rispetto all’82,5% del secondo trimestre, anche per effetto della riduzione dei giorni lavorativi e della minore intensità produttiva del periodo estivo.

In controtendenza rispetto agli indicatori produttivi, il mercato del lavoro conferma una buona capacità di tenuta. L’occupazione cresce infatti dello 0,8% rispetto al trimestre precedente. Un andamento che può riflettere la scelta delle imprese di mantenere al proprio interno competenze e professionalità, anche in una fase di rallentamento dell’attività, in attesa di condizioni più favorevoli per la ripresa del ciclo produttivo.

L’analisi settoriale evidenzia dinamiche differenziate, con alcune delle maggiori flessioni nei comparti più esposti ai costi energetici e alla debolezza della domanda. Il settore della carta registra la contrazione più marcata, con una diminuzione della produzione del 24,8% rispetto al trimestre precedente e del 15,5% su base annua. Anche la siderurgia evidenzia un arretramento significativo (-12,1% congiunturale e -1,1% tendenziale).

Il legno-arredo continua a risentire della debolezza dei consumi e del mercato del contract, con una flessione del 13,5% rispetto al secondo trimestre e del 7,6% nel confronto annuo. Torna in territorio negativo anche la meccanica, che registra una variazione del -0,2% congiunturale e del -4,6% tendenziale.

Tra gli altri comparti, l’alimentare mostra una maggiore capacità di tenuta sul piano annuo, con una crescita dell’0,9% rispetto al terzo trimestre 2025, pur segnando una flessione del 4,8% rispetto ai tre mesi precedenti. I materiali da costruzione risentono maggiormente della componente stagionale, con una diminuzione congiunturale del 17,9%, ma mantengono una variazione positiva su base annua (+1,3%).

Sul fronte delle prospettive, emerge tuttavia un segnale incoraggiante. Le aspettative delle imprese per i prossimi mesi risultano infatti in miglioramento rispetto alla precedente rilevazione. La quota di aziende che prevede un aumento della produzione sale dal 19% al 27%, mentre il 63% si attende una sostanziale stabilità dell’attività. Si riduce invece al 10%, dal precedente 9%, la quota di imprese che prevede una contrazione.

Il miglioramento delle aspettative, pur in un quadro ancora caratterizzato da numerosi elementi di incertezza, potrebbe riflettere anche le prospettive di un ridimensionamento delle tensioni sui mercati energetici e di un graduale miglioramento delle condizioni finanziarie. Resta tuttavia difficile prevedere l’evoluzione del quadro internazionale, ancora condizionato dai conflitti in Ucraina e in Medio Oriente, dalla volatilità dei prezzi dell’energia e dalle incertezze sulla domanda mondiale.

“Nel complesso – commenta Luigino Pozzo, presidente di Confindustria Udine -, il terzo trimestre restituisce l’immagine di un’industria provinciale che, in una congiuntura internazionale incerta e sfidante, attraversa una fase di difficoltà sul piano produttivo e commerciale, pur conservando una buona capacità di tenuta sul fronte occupazionale. Il miglioramento delle aspettative rappresenta un elemento positivo, anche se sarà necessario attendere le prossime rilevazioni per verificare se si tradurrà in un effettivo rafforzamento dell’attività industriale. In questo periodo le aziende fanno fatica a mantenere un livello competitivo necessario per garantire stabilità. Il prezzo dell’energia è insostenibile e ci pone in netto svantaggio anche rispetto ai competitor europei. L’erosione dei margini ci espone pure al rischio di veder ridotti i necessari investimenti tecnologici. Nel mentre, stiamo subendo un’autentica invasione di prodotti dalla Cina. In questa fase di post globalizzazione le imprese non possono essere lasciate sole. Servono politiche di sostegno all’impresa, senza le quali il rischio di deindustrializzazione è concreto”.