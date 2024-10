Confindustria Udine: al via il primo appuntamento del ciclo ‘innoviamo’ sulla IA

Con il convegno dal titolo “AI Generativa per l’impresa: scopri le soluzioni Microsoft e i casi pratici” prende il via, mercoledì 9 ottobre, con inizio alle 17, nella torre di Santa Maria, il ciclo “InnovIAmo”, una serie di eventi dedicati all’Intelligenza artificiale promossa dal Comitato Piccola industria, dai Gruppi Telecomunicazione e informatica e Terziario avanzato e dal Digital innovation hub di Confindustria Udine.

L’appuntamento, che inaugura appunto un percorso volto a esplorare le opportunità offerte dall’IA per la competitività delle imprese, offrirà una panoramica sulle soluzioni innovative proposte da Microsoft, con esempi pratici di utilizzo in ambito produttivo e gestionale.

Il benvenuto e l’introduzione ai lavori della giornata saranno portati, per conto di Confindustria Udine, da Annalisa Paravano, vicepresidente e presidente Comitato Piccola industria, Cristian Feregotto, capogruppo Aziende telecomunicazione e informatica, e Mauro Pinto, capogruppo Aziende terziario avanzato.

Seguiranno gli interventi tecnici. La past president Anna Mareschi Danieli, vice chairwoman Steelmaking Danieli & C Officine Meccaniche Spa, nonché membro del Comitato d’onore del WAIFC, si soffermerà sul tema dell’intelligenza artificiale per la competitività delle imprese; Andrea Bez, sales executive di Microsoft, racconterà come sia possibile potenziare il settore manifatturiero con il Microsoft Intelligent Cloud; Lorenzo Tempesti, formatore di Microsoft 365, porterà poi esempi concreti di utilizzo di Copilot, e infine, Luca Cestari, digital portfolio senior manager di Danieli Automation Spa, illustrerà l’operatività dell’assistente virtuale per la manutenzione d’impianto.

L’ingresso al convegno è libero e le iscrizioni sono aperte sul sito di Confindustria Udine. S