Confindustria Udine: “Attrarre talenti con stipendi e servizi”

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. “Non basta una buona retribuzione, bisogna anche offrire servizi”. E’ la ricetta che le imprese friulane devono adottate per attirare i talenti ed evitare che vadano altrove. A spiegarla è stato questo pomeriggio il direttore generale di Confindustria Udine, Michele Nencioni, durante l’evento “Employer attractiveness: esperienze, metodi e strategie”, organizzato da Università, Confindustria, Associazione imprenditrici e dirigenti d’azienda, Federmanager e Fondazione Friuli.Al centro dell’incontro, oltre allo studio dell’Ateneo Friulano sul mercato del lavoro dei laureati, anche l’azienda al femminile con le testimonianze portate da quattro dirigenti e imprenditrici friulane.