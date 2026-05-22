Confindustria Udine, il 26 maggio convegno: “Le imprese del nord est di fronte ai nuovi scenari”

Si terrà martedì 26 maggio, alle 17.30, nella Torre di Santa Maria (Via Antonio Zanon 24, Udine), sede di Confindustria Udine, il convegno dal titolo “Le imprese del nord est di fronte ai nuovi scenari, tra criticità dimensionali e governance aziendale”.

L’iniziativa, promossa da EMI Consulting di Michele Bortolussi in collaborazione con l’avvocato Massimiliano Campeis, intende analizzare le sfide che le imprese del Nord Est devono affrontare in un contesto economico in rapida evoluzione, con particolare attenzione alle criticità legate alle dimensioni aziendali e ai modelli di governance.

Il convegno, moderato da Federico Fubini, vicedirettore e editorialista del Corriere della Sera sarà aperto dagli interventi di Luigino Pozzo, presidente di Confindustria Udine, Michele Bortolussi, corporate consultant di EMI Consulting, e Andrea Struchel, director North East WM di Deutsche Bank.

Seguirà una tavola rotonda cui prenderanno parte Manuela Maccia, head of Investment Solutions & CIO Italy di Deutsche Bank, Alberto Baban, presidente della Fondazione Nord Est, Fabrizio Medea, senior partner di Wise Equity, Giacomo Andrea Satta, head of One Bank Solutions Italy di Deutsche Bank, e Massimiliano Campeis, partner di Campeis Avvocati.