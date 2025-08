Confindustria Udine incontra sindacati, focus su sicurezza lavoro

Lo sviluppo del territorio, il benessere dei lavoratori e la crescita delle imprese sono stati al centro dell’incontro tra il presidente di Confindustria Udine, Luigino Pozzo, e i segretari territoriali di Cgil, Cisl e Uil, svoltosi oggi a Palazzo Torriani, sede dell’associazione degli industriali nel capoluogo friulano.

Presenti anche il direttore generale Michele Nencioni e la responsabile dell’Area sindacale Eva Pividori. Al centro del confronto, definito cordiale da Confindustria in una nota, i temi della formazione, con particolare attenzione al divario tecnologico rispetto ai Paesi asiatici, e della cultura dell’innovazione, da sostenere come leva per la competitività.

Ampio spazio, ha fatto sapere Confindustria, è stato riservato anche alla sicurezza sul lavoro, con la necessità condivisa di individuare strumenti, anche tecnologici, per ridurre il numero di infortuni, ancora troppo elevato. Le parti hanno inoltre discusso dell’attrattività del territorio, ponendo l’accento sull’importanza di creare le condizioni per il rientro dei talenti che hanno lasciato la regione. Su questi punti è emersa un’ampia convergenza tra Confindustria e sindacati.

Pozzo ha illustrato anche il progetto di housing sociale, pensato “per favorire l’inserimento e l’integrazione della manodopera qualificata, la cui carenza rappresenta un elemento critico per il sistema produttivo locale”. Infine, si è parlato di struttura salariale, cultura del lavoro e welfare sociale. L’incontro odierno segna l’inizio di un percorso di dialogo che prevede nuovi appuntamenti tra Confindustria Udine e le organizzazioni sindacali.