Confindustria Udine, ‘saggi’ al lavoro per l’elezione del nuovo presidente

Entra nel vivo l’iter per l’elezione del nuovo presidente di Confindustria Udine, che subentrerà a Gianpietro Benedetti, scomparso il 28 aprile.

Oggi si è insediata formalmente la Commissione di designazione, i cosiddetti “saggi”, composta da Dino Feragotto, Adriano Luci e Matteo Tonon. I nominativi dei tre imprenditori sono stati sorteggiati nel corso dell’ultimo Consiglio generale che si è riunito a palazzo Torriani.

La Commissione di designazione ha il compito di avviare la procedura di consultazione – in via riservata – per l’elezione del nuovo presidente e di individuare la migliore proposta da sottoporre al Consiglio generale per la futura governance dell’Associazione. Alla fine di questo percorso, la Commissione riferirà al Consiglio generale l’esito della consultazione.

L’iter per il rinnovo della presidenza di Confindustria Udine dovrebbe concludersi all’inizio del 2025. Alla fine di primavera era stata avviata la procedura, con le assemblee elettive dei gruppi merceologici in cui è suddivisa l’associazione degli industriali friulani, della quale è attualmente vicepresidente vicario Piero Petrucco. I capigruppo per il biennio 2024-26 sono entrati ufficialmente in carica il 14 giugno.

Ora Palazzo Torriani dovrà scegliere il successore dell'ingegner Benedetti, che fu eletto presidente di Confindustria Udine il 16 dicembre 2021, con il 68% dei consensi.