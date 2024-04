Confindustria Udine, soddisfazione unanime per Orsini presidente designato

In una nota, l’associazione industriali Udine comunica che “Salutiamo con grande favore il fatto che Confindustria si sia compattata attorno a Emanuele Orsini, il nostro presidente designato. L’unità, infatti, rappresenta un valore fondamentale e una precondizione per poter fare.

Apprezziamo il gesto di Edoardo Garrone, il quale, con il ritiro della propria candidatura, ha evitato responsabilmente una contrapposizione che non conveniva a nessuno.

La situazione attuale consente di definire in piena libertà la miglior squadra possibile per raggiungere gli obiettivi che ci si è posti.

Tra i temi che ci stanno a cuore, evidenziamo l’accordo con Federlegno, l’aggiornamento della riforma Pesenti e della procedura elettorale.

Al presidente Emanuele Orsini i migliori auguri di successo e di soddisfazione, in Italia e in Europa”.