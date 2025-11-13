  • Aiello del Friuli
Confini, identità e libertà: il Malignani racconta l’Europa con “Limes_superare il limite”

Sabato 15 e domenica 16 novembre apertura al pubblico del percorso artistico multimediale che riflette sul tema del confine, tra arte, musica e identità europea.
LIMES_superare il limite” è un viaggio artistico e riflessivo che esplora il concetto di confine attraverso arte, musica, storia e performance. Il progetto sta coinvolgendo attivamente cinquanta studenti del Liceo dell’ISIS A. Malignani di Udine in collaborazione con Furclap, main partner di Limes, assieme a numerose realtà culturali della Regione con iniziative fra Udine e Gorizia, nel contesto di GO’25 – Gorizia/Nova Gorica Capitale Europea della Cultura 2025.

La prossima parte del progetto è in programma proprio nei giorni che ricordano lo storico evento  della caduta del Muro di Berlino del 9 novembre 1989.

Dal  12 al 15 novembre al mattino per le classi delle scuole su prenotazione, sabato 15 novembre ore 15-18, domenica 16 novembre (ore 11-13, 15-18 visita aperta a tutta la cittadinanza, ingresso libero), nelle sale espositive della Fondazione Friuli, in Via Gemona 1 a Udine, gestite dall’associazione Centro Friulano Arti Plastiche, apre al pubblico l’Evento culturale “Limes_superare il limite” I risultati di Laboratori didattici ed pratiche interdisciplinari messe in atto nei mesi scorsi dagli studenti del Malignani saranno offerte in visione al pubblico scolastico ed alla cittadinanza, in modalità immersiva. Il percorso, che ha la durata temporale di circa 30 minuti, si snoda all’interno degli spazi espositivi, interpretando i significati delle parole Identità –  Soglie – Bordeline – Boundless.

Si parte dalla performance narrativo – musicale dal titolo “Identità” – testo di Franco Fornasaro e musica di Giovanni Floreani – che sarà eseguita live da giovani studenti nelle 4 lingue  – italiano, friulano, tedesco e sloveno – parlate nei territori regionali e di confine.
La visita prosegue con l’esposizione “Soglie” in cui sono allestite le produzioni artistiche realizzate da un gruppo di sedici studenti, in modalità laboratoriale e PCT. Si tratta di opere grafiche e pittoriche assemblate con tecniche creative sostenibili, prodotte grazie al contributo didattico dell’artista Virginia Di Lazzaro.

Assieme alle opere dei giovani studenti, la sala espositiva ospita parte della collezione fotografica “Frontiers of Peace”. Già esposta alla sede UNESCO di Parigi, al Street Art Museum a San Pietroburgo, nel 2016, è costituita da 15 gigantografie del fotografo napoletano Valerio Vincenzo dedicate a confini o ex confini nel territorio europeo prima e dopo Shengen. Il percorso di visita si conclude con la visione del video immersivo “Boundless/Senza limiti” realizzato dal videomaker Andrei Mihai e la direzione artistica dell’architetto Ofelia Croatto, docente di Storia dell’Arte all’ISIS Malignani, ideatrice del progetto.

L’ultima fase di “Limes_superare il limite” è prevista negli spazi dell’ISIS A. Malignani di Udine, con il riallestimento della mostra “Frontiers of Peace” visitabile dal 18 novembre al 20 dicembre, con apertura al pubblico negli orari di apertura della scuola in via Leonardo da Vinci.

Infine il 29 novembre dalle ore 11 alle 13, presso l’Aula magna dell’Istituto è stato organizzato un Convegno di chiusura, con la partecipazione dello storico Walter Tomada e di Stefania Del Bravo, funzionario del Ministero degli Esteri – ex-direttrice dell’Istituto Italiano di Cultura di Zagabria, capofila del progetto “Frontiers of Peace”. Gli interventi saranno moderati dagli studenti coinvolti nel progetto e accompagnati da interventi musicali dal vivo.

Tutti gli appuntamenti sono gratuiti e aperti al pubblico.
Informazioni, aggiornamenti, dettagli sui siti www.malignani.edu.it – www.furclap.it (collaborazioni) –  https://furclap.it/limes-limen-superare-il-limite-isis-a-malignani/

